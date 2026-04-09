У Румунії назвуть стадіон на честь Луческу

У Румунії з'явиться стадіон, названий на честь легендарного тренера Мірчі Луческу.

Про це повідомляє Mediafax.

Наразі Динамо Бухарест займається будівництвом нового стадіону в районі Штефан-чел-Маре. Він носитиме назву "Динамо Мірча Луческу".

Цей стадіон будується на місці старої арени, роботи будуть завершені через кілька років. Про плани назвати стадіон на честь Луческу заявив міністр внутрішніх справ Румунії Каталін Предою.

Луческу є легендою Динамо Бухарест. Він грав за столичний клуб у 1963 – 1977 роках і працював головним тренером команди у 1985 – 1990 роках.

Нагадаємо, Луческу помер 7 квітня поточного року у віці 80 років. Його похорони відбудуться у п'ятницю, 10 квітня в Бухаресті.