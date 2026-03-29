Луческу екстрено госпіталізували з табору збірної Румунії

Головний тренер збірної Румунії та колишній наставник Шахтаря і Динамо Мірча Луческу був екстрено доставлений до лікарні Бухареста через погіршення самопочуття.

Про це повідомляє місцева федерація футболу.

У заяві зазначається, що фахівцю стало зле під час технічної наради перед останнім тренуванням напередодні від'їзду команди до Словаччини. Члени медичного штабу збірної надали йому першу допомогу на місці, після чого на базу прибули дві бригади швидкої допомоги.

Також доповідається, що завдяки втручанню лікарів, самопочуття наставника вдалося стабілізувати. Проте, відповідно до чинних протоколів та для уникнення будь-яких ризиків, Луческу транспортували до столичної клініки для детального обстеження та нагляду.

"Головний тренер Мірча Луческу перебуває в Університетській лікарні, де йому проводять діагностичні обстеження та необхідні лікувальні процедури для стабілізації серцевого ритму.

Національна збірна вирушить до Братислави сьогодні ввечері без Мірчі Луческу, оскільки він залишиться в лікарні для спостереження та спеціалізованого лікування. Обов'язки на матчі зі Словаччиною перейдуть до колишнього гравця національної збірної Йонела Гане, другого тренера національної команди", – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, наприкінці січня цього року 80-річний фахівець вже проходив лікування в бухарестській клініці. Тоді його госпіталізували через аритмію, яка ускладнилася грипом і високою температурою, проте через п'ять днів тренера виписали.

Зазначимо, що у 2009 році Луческу переніс операцію на серці. На той момент румун ще очолював донецький Шахтар. Під час перебування на посаді головного тренера Динамо Луческу мав проблеми з ногами.

80-річний наставник продовжує працювати зі збірною Румунії, яку очолює із серпня 2024 року. За свою довгу кар'єру румун встиг попрацювати з Інтером, Галатасараєм, Бешикташем, київським Динамо та Шахтарем, з яким виграв Кубок УЄФА-2009.

Нещодавно, 26 березня, Луческу став найстаршим тренером в історії національних збірних у віці 80 років і 7 місяців, перевершивши показник Алана Тейлора (80 років і 6 місяців) на чолі Островів Кука.