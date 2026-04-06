Ексгравець збірної Румунії назвав причину погіршення стану здоров'я Луческу, згадавши федерацію футболу

Колишній футболіст збірної Румунії Йонел Денчулеску висловився про проблеми зі здоров'ям у Мірчі Луческу.

Його слова передає Digi Sport.

Він заявив, що у Федерації футболу Румунії знали про проблеми тренера перед матчами плейоф відбору на чемпіонат світу-2026. На його думку, вже тоді потрібно було реагувати, а тиск за результат привів до наслідків, які є зараз.

"Це ситуація, яку я не контролюю дуже добре. Я вважаю, що люди з Федерації футболу, знали, що стан здоров'я пана Луческу був не дуже добрий. Вони знали, що це не проста ситуація. Ви будуєте певні плани. Мірча Луческу не мав би брати участь у двоматчевій серії з Туреччиною та Словаччиною. Це ясно. І поразка від Туреччини прискорила погіршення стану здоров'я пана Луческу. Це причина, чому він перебуває в такому стані", – сказав Денчулеску.

Зазначимо, що сам 80-річний фахівець перед матчами плейоф відбору на ЧС-2026 зізнавався, що краще б йому було піти у відставку. Він мав розмову з керівниками федерації, але вони сказали, що не можуть знайти вихід із ситуації, тому тренер залишився.

Після поразки Туреччині його стан здоров'я різко погіршився. Спочатку він втратив свідомість, згодом пережив інфаркт, а напередодні його ввели у штучну кому.