Збірна Румунії призначила нового головного тренера після смерті Луческу

Легенда румунського футболу Георге Хаджі очолив національну збірну цієї країни.

Про це повідомила Федерація футболу Румунії.

Контракт розрахований на 2 відбіркові цикли – до Євро-2028 та чемпіонату світу 2030 року.

Попереднім місцем роботи 61-річного фахівця був румунський Віторул, який він залишив у червні 2025 року.

Раніше він уже тренував збірну у 2001 році, але залишив посаду після невдачі у стикових матчах до ЧС-2002.

Хаджі в статусі гравця виступав за Реал Мадрид, Барселону та Галатасарай. Визнаний найкращим футболістом Румунії XX століття.

На посаді головного тренера збірної Румунії Хаджі змінив Мірчу Луческу, який пішов з життя 7 квітня.