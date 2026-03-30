Луческу зроблять операцію на серці в день матчу збірної Румунії – ЗМІ

Головному тренеру збірної Румунії встановлять дефібрилятор для регулювання ритму серцебиття.

Про це повідомляє GSP.

За інформацією джерела, 80-річний фахівець пройшов обстеження шляхом коронарної ангіографії (рентгенологічне дослідження судин – ред.). За результатами діагностики було прийнято рішення встановити Містеру дефібрилятор, який імплантує доктор Келін Сіліште. Операція призначена на вівторок, 31 березня.

Для подальшого обстеження Луческу залишиться в лікарні до кінця тижня.

Нагадаємо, що колишньому тренеру Шахтаря та Динамо стало зле перед вильотом до Словаччини на товариський поєдинок, який відбудеться 31 березня. Луческу було терміново госпіталізовано до лікарні в Бухаресті.

Згодом тренер прокоментував своє самопочуття, спростувавши інформацію про зупинку серця.

Раніше Румунія програла Туреччині (0:1) у півфінальному матчі плейоф кваліфікації ЧС-2026.