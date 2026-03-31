Ми з вами, Містере, – Шахтар підтримав Луческу, якого госпіталізували з табору збірної Румунії

Донецький Шахтар звернувся до головного тренера збірної Румунії Мірчі Луческу, який був терміново госпіталізований до медичного закладу Бухареста через погіршення самопочуття.

Про це повідомляє пресслужба "гірників".

Донеччани висловили підтримку румунському коучу та побажали якомога найшвидшого одужання.

"Шахтар висловлює слова підтримки Мірчі Луческу у зв'язку з його госпіталізацією. Бажаємо якнайшвидшого одужання, міцного здоров'я та повернення до улюбленої справи. Ми з вами, Містере!" – йдеться у публікації.

Нагадаємо, що Луческу очолював Шахтар протягом 2004-2016 років. Донецький клуб провів під його керівництвом 573 матчі. Наставник привів донеччан до 22-х трофеїв. Найбільшим із яких є перемога у Кубку УЄФА сезону-2008/09 (нині – Ліга Європи).

Відзначимо, що тренер румунської збірної вже вийшов на зв'язок та розповів про своє самопочуття. Згодом у пресі з'явилась інформація, що наставник може перенести операцію на серці у день матчу Румунії. Сьогодні, 31 березня, збірна зіграє товариську гру проти Словаччини (старт о 21:45 за київським часом).

Додамо, що команда Луческу мінімально програла Туреччині 0:1 у півфіналі плейоф відбору на ЧС-2026.