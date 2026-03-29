Зараз я почуваюся добре: Луческу – про свій стан після госпіталізації

Головний тренер збірної Румунії Мірча Луческу прокоментував свій стан після госпіталізації до лікарні, зазначивши, що він почуває себе добре, але йому ще необхідно пройти деякі обстеження та перебувати під наглядом лікарів.

Його слова наводить Gazeta Sporturilor.

"Зараз я почуваюся добре. Я повністю відновився, але мені ще належить пройти деякі обстеження, тому я залишаюся в лікарні", – сказав тренер.

Водночас видання зазначило, що після госпіталізації у колишнього головного тренера Шахтаря та Динамо було діагностовано порушення серцевого ритму.

"Пацієнта було доставлено до Бухарестського університетського шпиталю невідкладної допомоги після серйозного порушення серцевого ритму, що виник поза межами лікарні", – йдеться у заяві медичного закладу.

Нагадаємо, фахівцю стало зле під час технічної наради перед останнім тренуванням напередодні від'їзду команди до Словаччини. Члени медичного штабу збірної надали йому першу допомогу на місці, після чого на базу прибули дві бригади швидкої допомоги.