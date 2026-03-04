Взимку всі хвалили, а зараз критикують: наставник ЛНЗ – про поразку від Буковини в Кубку України

Наставник ЛНЗ Віталій Пономарьов прокоментував виліт черкаського клубу з Кубку України після поразки у серії пенальті від Буковини, зазначивши, що це була лотерея, де суперник виявився кращим.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ.

"Забракло гола, але гра була з великою кількістю боротьби. У нас були шанси, але нічого не забили, а серія пенальті – лотерея, де Буковина була кращою. Я їх вітаю з виходом до півфіналу, хороша команда. Нам потрібно робити висновки. У нас два матчі невдалих, і я казав, що буде тяжко. Є тиск на гравців, для яких у новинку боротися за найвищі місця. З цим треба впоратися. Від нас великі очікування. Якби були 5-6 в УПЛ, то було б інакше. Я попереджав, що критика буде. Це нормально. Нас хвалили всі взимку, а зараз критикують. Нормальна ситуація", – наголосив Пономарьов.

Нагадаємо, напередодні ЛНЗ також зазнав поразки в чемпіонаті України, поступившись Поліссю, через що команда Пономарьова втратила лідерство у турнірній таблиці, пропустивши вперед Шахтар, який свій матч виграв.