Зміна лідера, Полісся вступає у боротьбу: турнірна таблиця УПЛ

Олексій Мурзак — 2 березня 2026, 16:31
У понеділок, 2 березня, матчем Полтава – Кудрівка завершився 18-й тур чемпіонату України з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, лідерство в чемпіонаті втратив ЛНЗ, який поступився Поліссю. Очолив турнірну таблицю Шахтар, який здобув перемогу над Вересом.

Загалом, більше у верхній частині таблиці особливих змін не відбулося, адже Динамо, Кривбас та Металіст 1925 також виграли свої матчі, однак до них також приєднався і Колос, що здобув перемогу над Карпатами.

Трохи покращити свою позицію може Верес, який у попередньому турі не зіграв проти Олександрії через незадовільний стан поля "містян", наразі доля цього матчу пока не вирішена.

Турнірна таблиця УПЛ

  1. Шахтар – 41
  2. ЛНЗ – 38
  3. Полісся – 36
  4. Динамо – 32
  5. Кривбас – 30
  6. Металіст 1925 – 28
  7. Колос – 28
  8. Зоря – 24
  9. Верес – 21
  10. Оболонь – 20
  11. Рух – 19
  12. Карпати – 19
  13. Кудрівка – 19
  14. Епіцентр – 14
  15. Олександрія – 11
  16. СК Полтава – 9
