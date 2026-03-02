Зміна лідера, Полісся вступає у боротьбу: турнірна таблиця УПЛ
У понеділок, 2 березня, матчем Полтава – Кудрівка завершився 18-й тур чемпіонату України з футболу сезону-2025/26.
Зокрема, лідерство в чемпіонаті втратив ЛНЗ, який поступився Поліссю. Очолив турнірну таблицю Шахтар, який здобув перемогу над Вересом.
Загалом, більше у верхній частині таблиці особливих змін не відбулося, адже Динамо, Кривбас та Металіст 1925 також виграли свої матчі, однак до них також приєднався і Колос, що здобув перемогу над Карпатами.
Трохи покращити свою позицію може Верес, який у попередньому турі не зіграв проти Олександрії через незадовільний стан поля "містян", наразі доля цього матчу пока не вирішена.
Турнірна таблиця УПЛ
- Шахтар – 41
- ЛНЗ – 38
- Полісся – 36
- Динамо – 32
- Кривбас – 30
- Металіст 1925 – 28
- Колос – 28
- Зоря – 24
- Верес – 21
- Оболонь – 20
- Рух – 19
- Карпати – 19
- Кудрівка – 19
- Епіцентр – 14
- Олександрія – 11
- СК Полтава – 9