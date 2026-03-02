Зміна лідера, Полісся вступає у боротьбу: турнірна таблиця УПЛ

У понеділок, 2 березня, матчем Полтава – Кудрівка завершився 18-й тур чемпіонату України з футболу сезону-2025/26.

Зокрема, лідерство в чемпіонаті втратив ЛНЗ, який поступився Поліссю. Очолив турнірну таблицю Шахтар, який здобув перемогу над Вересом.

Загалом, більше у верхній частині таблиці особливих змін не відбулося, адже Динамо, Кривбас та Металіст 1925 також виграли свої матчі, однак до них також приєднався і Колос, що здобув перемогу над Карпатами.

Трохи покращити свою позицію може Верес, який у попередньому турі не зіграв проти Олександрії через незадовільний стан поля "містян", наразі доля цього матчу пока не вирішена.

Турнірна таблиця УПЛ

Шахтар – 41 ЛНЗ – 38 Полісся – 36 Динамо – 32 Кривбас – 30 Металіст 1925 – 28 Колос – 28 Зоря – 24 Верес – 21 Оболонь – 20 Рух – 19 Карпати – 19 Кудрівка – 19 Епіцентр – 14 Олександрія – 11 СК Полтава – 9