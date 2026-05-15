Ярмоленко за крок від рекорду, інтрига в боротьбі за срібло та битва аутсайдерів: анонс 29 туру УПЛ

Шалений темп фінішу чемпіонату у режимі Boxing Day не дає часу на відпочинок. Вже 16 травня стартує передостанній тур УПЛ, який триватиме три ігрові дні. Найбільший інтерес викликають матчі за участю трійки претендентів на "срібло" і "бронзу", а також команд із нижньої частини турнірної таблиці.

"Чемпіон" підготував традиційне прев'ю 29-го туру УПЛ, визначивши головні інтриги.

Субота, 16 травня

13:00. Металіст 1925 – Епіцентр

13:00. Полтава – Динамо

Неділя, 17 травня

13:00. Кривбас – Шахтар

13:00. Рух – Олександрія

15:30. Колос – Оболонь

18:00. Карпати – Верес

Понеділок, 18 травня

13:00. Зоря – Полісся

13:00. Кудрівка – ЛНЗ

Епіцентр спробує засмутити Металіст 1925

Команда Сергія Нагорняка в минулому турі створила невелику сенсацію, обігравши Полісся (3:2). Житомиряни не змогли зупинити чемпіона Андорри Хоакіна Сіфунтеса, який оформив дубль, а також переграти резервного голкіпера Микиту Федотова, який спіймав кураж і на останніх хвилинах відбив пенальті від Сарапія.

У поєдинку проти харків'ян Епіцентр спробує повторити диво і здобути три очки, щоб гарантувати місце в еліті без перехідних матчів. Наразі безпрограшна серія команди з Кам'янець-Подільського триває вже п'ять поєдинків.

Втім, у фаворитів поєдинку також є додаткова мотивація. Металіст 1925 все ще претендує на місце у топ-5. Харків'яни востаннє перемагали в чемпіонаті майже місяць тому, коли завдали мінімальної поразки Кудрівці (1:0). Крім того, Младену Бартуловича необхідно виправдати довіру керівництва клубу, яке не збирається з ним прощатися.

Чи зуміє Ярмоленко побити бомбардирський рекорд?

Ветерану "біло-синіх" та зірці українського футболу Андрію Ярмоленку залишилося забити три голи, щоб перевершити "вічний" рекорд Максима Щацьких (124 голи). Поєдинок проти аутсайдера УПЛ – чи не найкраща нагода вписати своє ім'я в історію.

У складі Динамо вже два матчі поспіль не виходить на поле форвард Матвій Пономаренко. Його конкуренти по атаці Герреро та Бленуце не відзначаються результативністю. Логічним кроком від тренерського штабу стане вихід Ярмоленка з перших хвилин на позиції чистого нападника.

Додатковою мотивацією для Динамо стане результат матчу першого кола, коли Полтава сенсаційно перемогла команду Ігоря Костюка у Києві.

Кривбас і Шахтар зіграють центральний матч туру

Головний тренер Шахтаря Арда Туран в останніх матчах чемпіонату перевіряє резервістів, які не мали достатньо ігрового часу упродовж сезону. Так, у попередньому турі проти Оболоні (3:1) на поле вийшли 19-річний дебютант Ростислав Баглай, досвідчений Мар'ян Швед та перспективний Віктор Цуканов.

Скоріш за все, турецький фахівець виставить проти Кривбасу змішаний склад. Команда Патріка ван Леувена в останньому домашньому матчі сезону спробує потішити своїх уболівальників та перемогти чемпіона. До речі, у першому колі суперники не змогли визначити сильнішого, зігравши результативну нічию (2:2).

Битва аутсайдерів за першу перемогу у 2026 році

У попередньому турі Олександрія оформила пониження в класі, програвши ключовий матч луганській Зорі (1:2). У нервовому поєдинку червоні картки отримали головний тренер "містян" Володимир Шаран та два його підопічні – Данило Скорко та Мігель Кампос. Втрата основних оборонців не додасть надійності захисту.

Втім, у Руху справи не набагато кращі. Молоді гравці "жовто-чорних" майже щоматчу припускаються результативних помилок, що відображається на результатах команди. Крім того, гру проти Олександрії пропустять бразильський форвард Ігор Невес і захисник Денис Слюсар, які у попередній грі з Кудрівкою (1:2) заробили свої четверті картки.

Обидві команди ще не здобули жодної перемоги в офіційних матчах у 2026 році. За підбором виконавців Олександрія переважає суперника. Тож у "містян" буде гарна нагода наостанок гідно завершити чемпіонат.

Нічийний синдром суперництва Колоса і Оболоні

На рівні УПЛ Колос та Оболонь зіграли п'ять поєдинків. Цікаво, що усі вони завершилися внічию. Ба більше, тільки в одному з них було забито чотири м'ячі, а в інших суперники зберегли ворота "сухими".

Традиція може бути порушена в їхньому шостому протистоянні. Оболонь все ще не вирішила питання продовження елітної прописки, а Колос спробує завершити чемпіонат у п'ятірці. Тож обидві команди гратимуть на перемогу.

Західноукраїнське дербі

Матчі між Карпатами та Вересом завжди мають принциповий характер. Звітний поєдинок не стане винятком.

Попри всі проблеми, футболісти рівненської команди спробують завершити сезон на позитиві. Тим більше, що Верес ще не здобував перемоги у дербі в новітній історії протистояння команд.

На грі Карпат у двох останніх матчах позначилася відсутність лідерів – форварда Бабукара Фаала та півзахисника Бруніньйо. У разі їхнього повернення "леви" спробують повторити результат попередньої домашньої гри, коли "зелено-білі" розгромили рівненських "вовків" (5:0), а один із голів забив саме зірковий бразилець.

ЛНЗ та Полісся у боротьбі за "срібло"

Програму 29-го туру УПЛ закриють два матчі, які заплановані на понеділок. Обидва претенденти на срібні медалі зіграють виїзні поєдинки проти непростих суперників.

Житомирське Полісся зустрінеться з луганською Зорею, яка, попри відсутність турнірних завдань, набирає залікові очки. Команда Руслана Ротаня вже не має права на помилку. У разі другої поразки "вовки" можуть забути про срібні нагороди.

Черкаському ЛНЗ теж не варто очікувати легкої прогулянки. У попередньому турі Кудрівка здобула першу перемогу після зміни головного тренера. Завдяки бійцівським якостям команда з Чернігівщини прагне завершити чемпіонат вище 13-го місця.

ЛНЗ за підсумками попереднього туру вже гарантував історичний вихід в єврокубки та місце на п'єдесталі. Втім, третє місце не відповідає амбіціям тренера "фіолетових" Віталія Пономарьова.