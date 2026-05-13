Це історична подія для Черкащини: Пономарьов – про потрапляння ЛНЗ у єврокубки сезону-2026/27

Головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов відреагував на дебютний вихід своєї команди до єврокубків сезону-2026/27, наголосивши, що це історична подія для Черкащини.

Про це він сказав у коментарі УПЛ ТБ після перемоги над Полтавою у 28 турі УПЛ.

"Хочу привітати всіх: і вболівальників, всю Черкащину. Це історична подія для Черкащини. Хочу подякувати власникам, президенту клубу, менеджменту клубу, футболістам, які доклали чимало зусиль для того, щоб ми могли досягнути цього результату, але ще залишилось два тури, і потрібно грати чемпіонат до кінця.

У нас є шанси поборотись за срібні нагороди. Потрібно грати ті два тури максимально зосередженими далі, тому що для нас чемпіонат ще не закінчився. Звичайно приємно, що ми в перший рік змогли досягнути результату, потрапити в зону єврокубків. Але я розумію, що другий рік складніший може бути, тому потрібно далі працювати", – наголосив тренер.

ЛНЗ пробився до другого кваліфікаційного раунду Ліги конференцій. Для того, щоб вийти в основний етап турніру, черкаському колективу потрібно пройти трьох суперників за сумою двох зустрічей.

Водночас у основній стадії Ліги чемпіонів Україну вже точно представить донецький Шахтар.