Син Хацкевича отримав посаду в ЛНЗ

Черкаський ЛНЗ повідомив про призначення Артема Хацкевича на посаду комерційного директора клубу.

Про це йдеться у заяві "фіолетових".

До менеджменту ЛНЗ також приєднався колишній гравець Карпат та молодіжної збірної України Олег Гарас. 49-річний фахівець працюватиме керівником селекційної служби.

Артем Хацкевич – син колишнього футболіста Динамо Олександра Хацкевича, який нині обіймає посаду віцепрезидента житомирського Полісся.

Зазначимо, що Артем є вихованцем академії Динамо. На професійному рівні виступав за молодіжну та юнацьку команди "біло-синіх". У сезоні 2021/22 грав за чернігівську Десну у чемпіонаті України серед юнацьких команд.

У нинішньому сезоні Української Прем'єр-ліги ЛНЗ та Полісся ведуть боротьбу за "срібло". Напередодні 29-го туру "фіолетові" посідають друге місце, маючи у своєму активі 57 балів. Полісся відстає від конкурента на два очки.

Раніше головний тренер ЛНЗ Віталій Пономарьов відреагував на дебютний вихід команди у єврокубки.