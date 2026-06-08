Олександрія та Кудрівка під загрозою вильоту: анонс вирішальних матчів за місце в УПЛ

Розв'язка боротьби за місце в еліті відбудеться у вівторок, 9 червня. Обидва представники Першої ліги зберігають непогані шанси підвищитися в класі. Втім, Олександрія та Кудрівка теж не збираються залишати УПЛ.

"Чемпіон" підготував анонс матчів-відповідей плейоф, розібравши головні інтриги.

Вівторок, 9 червня

15:30. Лівий Берег – Олександрія

18:00. Агробізнес – Кудрівка

Чи зуміє Олександрія пройти Лівий Берег?

У першому матчі Лівий Берег нічим не поступався срібному призеру УПЛ сезону-2024/25 та виборов стратегічно важливу нічию (1:1). За кількістю ударів та володінням м'ячем "лелеки" навіть переважали іменитого суперника.

Завдяки надійній грі голкіпера команда Володимира Шарана пропустила лише один гол. Тепер "містянам" доведеться докласти максимум зусиль, щоб обіграти незручного суперника.

ФК Олександрія

Лівий Берег у сезоні-2025/26 зазнав лише двох поразок у рідних стінах. Усі вони відбулися у вересні минулого року, коли кияни поступилися Буковині (1:3) у чемпіонаті та Вікторії (0:1) у розіграші Кубку України. Варто зауважити, що на той момент командою керував Андрій Гаврюшов, а не досвідчений Олександр Рябоконь.

Загалом домашня переможна серія Лівого Берега триває вже сім матчів. Востаннє "лелеки" втрачали очки на рідному стадіоні торік, коли у жовтні зіграли внічию з Чорноморцем (1:1).

ФК Лівий Берег

Олександрія у 15 останніх гостьових матчах обов'язково пропускала м'яч. Єдину перемогу в минулому чемпіонаті на чужому полі "містяни" здобули у межах 29-го туру УПЛ, коли у Львові перемогли Рух (3:1), який зрештою замінили у плейоф.

Напередодні матчу склалася ситуація, за якої футболісти Лівого Берега більш вмотивовані повернутися в УПЛ, ніж гравці Олександрії.

ФК Лівий Берег

Який сюрприз готує Агробізнес для Кудрівки?

Команда Олександра Чижевського у першому матчі протистояння створила мінісенсацію, зігравши внічию (0:0) з Кудрівкою. Дисциплінована та самовіддана гра в захисті звела нанівець усі зусилля гравців атаки суперника.

ФК Кудрівка

Після матчу в Рівному тренер Агробізнесу не приховував задоволення від здобутого результату.

"Позитивні емоції. Тому що ми грали проти організованої команди, яка провела хороший матч із Динамо, і перед цим вони так само провели хороший матч. Ми знали, що це організована команда. Розуміли, що ми не будемо грати першим номером", – сказав Чижевський.

Тактична схема Агробізнеса стала несподіванкою для Кудрівки, що визнав наставник команди з Чернігівщини Олександр Протченко.

"Очікували від суперника низького блоку, але думали, що вони гратимуть 5-2-3, а вони стали 5-4-1 і майже не залишили простору. Коли м'яч був у нашого голкіпера, то вони перебудовувалися і пресингували. Треба нам покращуватися у грі на м'ячі, швидше розхитувати суперника", – сказав Протченко.

Олександр Протченко ФК Кудрівка

Та чи зможе Агробізнес вирвати перемогу в матчі з Кудрівкою? В останніх п'яти матчах на своєму полі команда з Волочиська жодного разу не грала внічию: чотири звитяги та одна поразка. Улюблений рахунок підопічних Олександра Чижевського – мінімальна перемога 1:0. Цілком можливо, що долю путівки в елітний дивізіон вирішить один забитий гол.

Кудрівка не надто переконливо виглядала у виїзних матчах чемпіонату УПЛ, зазнавши 11 поразок у 15 поєдинках. Єдину перемогу на виїзді "яструби" здобули у матчі 18-го туру УПЛ проти Полтави (2:0).

ФК Кудрівка

Варто зауважити, що номінально домашній поєдинок Агробізнес проведе у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича, оскільки арена у Волочиську не відповідає вимогам УПЛ.

Де дивитися

Перехідні матчі Лівий Берег – Олександрія та Агробізнес – Кудрівка можна буде переглянути на каналі УПЛ ТБ, який, зокрема, доступний на OTT-платформі MEGOGO, SWEET.TV, Київстар ТБ, Vodafone TV, Lifecell TV, YouTv, Omega TV, УКРАЇНСЬКЕ ТБ.