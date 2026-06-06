Українська правда
Усі розділи
Підтримати УП
Чемпіон Футбол

Грали проти організованої команди: Чижевський – про нічию з Кудрівкою

Сергій Шаховець — 6 червня 2026, 11:13
Грали проти організованої команди: Чижевський – про нічию з Кудрівкою
Олександр Чижевський
Агробізнес

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський висловився про перший матч плейоф за право грати в УПЛ із Кудрівкою (0:0).

Про це 55-річний фахівець розповів УПЛ ТБ.

Чижевський залишився задоволеним результатом першого поєдинку.

"Позитивні емоції. Тому що ми грали проти організованої команди, яка провела хороший матч із Динамо, і перед цим вони так само провели хороший матч. Ми знали, що це організована команда. Розуміли, що ми не будемо грати першим номером.

Нам треба було надійно спрацювати в обороні та чекати на свої моменти. У першому таймі був напівмомент. У другому таймі десь трошки, якби футболісти холоднокровніше спрацювали в завершальній фазі, то могли б щось витиснути", – сказав Чижевський.

Матч-відповідь Агробізнес – Кудрівка відбудеться у вівторок, 9 червня. Гра у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича розпочнеться о 18:00 за київським часом. 

Раніше головний тренер Кудрівки Олександр Протченко пояснив нічию з Агробізнесом.

Агробізнес Олександр Чижевський Кудрівка

Агробізнес

Тренер Кудрівки пояснив нічию з Агробізнесом у першому стиковому матчі
Кудрівка та Агробізнес не визначили сильнішого в першому стиковому матчі за право грати в УПЛ
Останній шанс Олександрії, випробування для Кудрівки: анонс перших матчів плейоф за місце в УПЛ
Визначилися дати та час початку перехідних матчів за право грати в УПЛ
Визначилися учасники перехідних матчів за право грати в УПЛ

Останні новини