Грали проти організованої команди: Чижевський – про нічию з Кудрівкою
Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський висловився про перший матч плейоф за право грати в УПЛ із Кудрівкою (0:0).
Про це 55-річний фахівець розповів УПЛ ТБ.
Чижевський залишився задоволеним результатом першого поєдинку.
"Позитивні емоції. Тому що ми грали проти організованої команди, яка провела хороший матч із Динамо, і перед цим вони так само провели хороший матч. Ми знали, що це організована команда. Розуміли, що ми не будемо грати першим номером.
Нам треба було надійно спрацювати в обороні та чекати на свої моменти. У першому таймі був напівмомент. У другому таймі десь трошки, якби футболісти холоднокровніше спрацювали в завершальній фазі, то могли б щось витиснути", – сказав Чижевський.
Матч-відповідь Агробізнес – Кудрівка відбудеться у вівторок, 9 червня. Гра у Тернополі на стадіоні імені Романа Шухевича розпочнеться о 18:00 за київським часом.
Раніше головний тренер Кудрівки Олександр Протченко пояснив нічию з Агробізнесом.