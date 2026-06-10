Будемо рухатися далі: тренер Агробізнеса – про поразку в матчі-відповіді плейоф за місце в УПЛ

Головний тренер Агробізнеса Олександр Чижевський поділився емоціями від поразки проти Кудрівки у матчі-відповіді за право виступати у сезоні-2026/27 Української Прем'єр-ліги.

Про це він розповів УПЛ ТБ.

"Однозначно шкода, але футбол – це лотерея, особливо одинадцятиметрові. Проте я подякував футболістам за другий тайм і за додаткові тайми. У першому таймі, зрозуміло, була певна боязнь та переживання. У другому – ми перебудували схему, випустили атакувальних гравців і, вважаю, перехопили ініціативу. Так, ми пропустили необов'язкові м'ячі, але, ще раз повторюю, це наслідок того, що створила Кудрівка. Нічого страшного, будемо рухатися далі".

Також він пояснив, чому поміняв Данила Хмеловського на Романа Підківку одразу перед пенальті.

"Я Романа давно знаю, ще по Карпатах, і добре знаю його можливості. Він брав багато пенальті. Тому ми готували його саме для того, щоб він вийшов на одинадцятиметрові. Це спрацювало, але, на жаль, наші польові гравці виявилися психологічно нестійкими. Я розумію їхнє хвилювання. Тим більше у Кудрівці, напевно, більш кваліфіковані футболісти, і вони краще впоралися зі своїм хвилюванням".

Він зазначив, що в додатковому часі у команди була мета – дотиснути суперника без бенальті.

"Треба було вирішувати долю матчу або в другому таймі, або в додатковий час. Але, знову ж таки, Кудрівка нав'язувала нам свою гру, і наші футболісти трохи "наїлися". Це було помітно в овертаймі. Проте я не можу сказати нічого поганого, адже в плані ведення гри команда сьогодні виглядала достойно. Я їм щиро дякую за те, що вони не збилися на банальний навал чи гру на втримання, а намагалися грати в комбінаційний футбол".

Нагадаємо, що вже визначилися всі учасники Української Прем'єр-ліги на сезон-2026/27.