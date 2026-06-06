Тренер Кудрівки пояснив нічию з Агробізнесом у першому стиковому матчі

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко проаналізував безгольову нічию з Агробізнесом (0:0) у першому стиковому матчі за право грати в УПЛ.

Слова 33-річного фахівця наводить УПЛ ТБ.

Поєдинок проти представника Першої ліги виявився непростим для Кудрівки.

"Важкий матч, оскільки Агробізнес закрився на своїй половині поля. Повинні були шукати простір, щоб доставити м'яч до їхніх воріт, знайти можливість для удару, прострілу чи кросу. Важко нам це давалося. Просив хлопців тиснути, пресингувати, змушувати помилятися", – сказав Протченко.

Для команди з Чернігівщини стала несподіванкою тактична схема Агробізнесу.

"Очікували від суперника низького блоку, але думали, що вони гратимуть 5-2-3, а вони стали 5-4-1 і майже не залишили простору. Коли м'яч був у нашого голкіпера, то вони перебудовувалися і пресингували.

Треба нам покращуватися у грі на м'ячі, швидше розхитувати суперника", – сказав тренер.