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Тренер Кудрівки пояснив нічию з Агробізнесом у першому стиковому матчі

Сергій Шаховець — 6 червня 2026, 10:39
Тренер Кудрівки пояснив нічию з Агробізнесом у першому стиковому матчі
Олександр Протченко
ФК Кудрівка

Головний тренер Кудрівки Олександр Протченко проаналізував безгольову нічию з Агробізнесом (0:0) у першому стиковому матчі за право грати в УПЛ.

Слова 33-річного фахівця наводить УПЛ ТБ.

Поєдинок проти представника Першої ліги виявився непростим для Кудрівки.

"Важкий матч, оскільки Агробізнес закрився на своїй половині поля. Повинні були шукати простір, щоб доставити м'яч до їхніх воріт, знайти можливість для удару, прострілу чи кросу. Важко нам це давалося. Просив хлопців тиснути, пресингувати, змушувати помилятися", – сказав Протченко.

Для команди з Чернігівщини стала несподіванкою тактична схема Агробізнесу.

"Очікували від суперника низького блоку, але думали, що вони гратимуть 5-2-3, а вони стали 5-4-1 і майже не залишили простору. Коли м'яч був у нашого голкіпера, то вони перебудовувалися і пресингували.

Треба нам покращуватися у грі на м'ячі, швидше розхитувати суперника", – сказав тренер.

Матч-відповідь Агробізнес – Кудрівка відбудеться 9 червня на стадіоні імені Романа Шухевича у Тернополі. Гра розпочнеться о 18:00.

В іншій парі перехідних матчів Олександрія не зуміла перемогти Лівий Берег (1:1).

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