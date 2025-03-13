Рома Довбика завітає в гості до Атлетика, МЮ прийматиме Сосьєдад у матчах-відповідях 1/8 ЛЄ

Сьогодні, 13 березня, відбудуться матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги Європи УЄФА сезону-2024/2025.

Розпочнеться ігровий день з матчів двох італійських команд, Рома, за яку виступає Артем Довбик завітає в гості до Атлетика з Більбао, а Лаціо прийматиме Вікторію Пльзень. Також у перший часовий слот Олімпіакос Романа Яремчука зіграє з норвезьким Буде-Глімт, а Айнтрахт – з Аяксом.

Пізніше англійські гранди Тоттенгем та Манчестер Юнайтед прийматимуть АЗ Алкмар та Реал Сосьєдад, а ще одна британська команда Рейнджерс зустрінеться з Фенербахче.

Окрім того, Ліон на власному полі проведе поєдинок з німецьким ФКСБ (колишня назва Стяуа – прим.).

Ліга Європи УЄФА

1/8 фіналу, 13 березня

19:45. Айнтрахт – Аякс (перший матч 2:1)

19:45. Атлетик – Рома (перший матч 1:2)

19:45. Лаціо – Вікторія Пльзень (перший матч 2:1)

19:45. Олімпіакос – Буде-Глімт (перший матч 0:3)

22:00. Ліон – ФКСБ (перший матч 3:1)

22:00. Манчестер Юнайтед – Реал Сосьєдад (перший матч 1:1)

22:00. Рейнджерс – Фенербахче (перший матч 3:1)

22:00. Тоттенгем – АЗ Алкмар (перший матч 0:1)



Зауважимо, що після жеребкування плейоф визначилася сітка до кінця турніру.

Напередодні завершилися матчі 1/8 фіналу Ліги чемпіонів, де Реал Андрія Луніна подолав Атлетико Мадрид, а Арсенал з голом Олександра Зінченка виявився сильнішим за ПСВ.

Чемпіон підбив підсумки першого раунду плейоф ЛЧ та повідомив про пари, що утворилися у чвертьфіналі.