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Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі 3 туру Ліги Європи

Олексій Мурзак — 20 жовтня 2026, 21:18
Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі 3 туру Ліги Європи
UEFA

Українські судді отримали призначення на поєдинок третього туру основного етапу Ліги Європи між бельгійським Юніон Сент-Жиллуаз та ізраїльським Хапоелем із Беер-Шеви.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олексій Беркут і Віктор Матяш, четвертим суддею призначено Дмитра Панчишина.

За систему ВАР відповідатимуть італієць Міхаель Фаббрі та українець Віктор Копієвський. Поєдинок відбудеться 22 жовтня в німецькому Дюссельдорфі.

Напередодні УЄФА призначив арбітрів на матч третьому туру основного етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та міланським Інтером.

Ліга Європи Микола Балакін

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