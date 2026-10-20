Українська бригада арбітрів працюватиме на матчі 3 туру Ліги Європи

Українські судді отримали призначення на поєдинок третього туру основного етапу Ліги Європи між бельгійським Юніон Сент-Жиллуаз та ізраїльським Хапоелем із Беер-Шеви.

Про це повідомляє пресслужба УЄФА.

Головним арбітром матчу буде Микола Балакін. На лініях йому допомагатимуть Олексій Беркут і Віктор Матяш, четвертим суддею призначено Дмитра Панчишина.

За систему ВАР відповідатимуть італієць Міхаель Фаббрі та українець Віктор Копієвський. Поєдинок відбудеться 22 жовтня в німецькому Дюссельдорфі.

Напередодні УЄФА призначив арбітрів на матч третьому туру основного етапу Ліги чемпіонів між Шахтарем та міланським Інтером.