Зінченко відзначився шедевральним голом за Арсенал у матчі Ліги чемпіонів

Український гравець Арсенала Олександр Зінченко відкрив рахунок у матчі-відповіді 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Українець, який цей поєдинок розпочав у півзахисті, на 6-й хвилині змістив з правого флангу у центр поля та завдав ефектного дальнього удару без шансів для голкіпера. Для Олександра це перший гол у поточному сезоні.

Нагадаємо, перша гра завершилась перемогою лондонського колективу з рахунком 7:1.

У поточному сезоні на рахунку Зінченка 16 матчів.

Раніше Сергій Ребров включив хавбека до складу збірної України на матчі Ліги націй.