Мілан з хеттриком 19-річного Сіссе розтрощив Зальцбург, Ліон переграв Крістал Пелес у 2 турі Ліги Європи

У четвер, 15 жовтня, відбулись матчі 2 туру загального етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

Мілан на виїзді розтрощив Зальцбург завдяки хеттрику 19-річного італійського нападника Альфаджо Сіссе, ще один гол в активі Гонсалу Рамоса.

Ліон вдома переграв Крістал Пелес. У першому таймі комфортну перевагу для господарів створили влучні удари Корентена Толіссо та Ернеста Нуама, у другій половині відзначився Павел Шульц. Англійський колектив стараннями Єремі Піно та Даїчі Камада скоротив відставання до мінімуму, однак на більше гостей не вистачило.

Сандерленд на виїзді дотиснув португальський Торреенсе завдяки голу 21-річного півзахисника Ноа Садікі на 90+3 хвилині зустріч.

Зазначимо, що у цьому поєдинку дебютував в єрокубках 21-річний український вінгер "чорних котів" Тимур Тутєров, який відіграв усі 90 хвилин. Це була лише друга його поява за першу команду Сандерленда, дебютував він у матчі Кубка англійської ліги проти Халл Сіті.

Ліга Європи-2026/27

Загальний етап, 2 тур

15 жовтня

АЗ Алкмар – Хапоель Беер-Шева 2:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 49 Копмейнерс, 1:1 – 55 Аманква, 2:1 – 77 Мердінк (пен)

Зальцбург – Мілан 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 15 Сіссе, 0:2 – 32 Сіссе, 0:3 – 49 Сіссе, 0:4 – 72 Рамос

Вилучення: Терраччано (83, Мілан)

Лех Познань – Баєр Леверкузен 0:4 (0:3)

Голи: 0:1 – 29 Шик (пен), 0:2 – 32 Тільман, 0:3 – 41 Шик (пен), 0:4 – 89 Маза

Ліон – Кристал Пелес 3:2 (2:0)

Голи: 1:0 – 8 Толіссо, 2:0 – 45+2 Нуама, 2:1 – 50 Піно, 3:1 – 76 Шульц, 3:2 – 81 Камада

Рояль Уніон СЖ – Реал Сосьєдад 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 – 46 Турр'єнтес, 1:1 – 88 Кейта

Спарта Прага – Ліллестрем 1:1 (0:0)

Голи: 1:0 – 56 Алькосер, 1:1 – 90 Ольсен

Торреенсе – Сандерленд 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 – 37 Волней, 1:1 – 67 Ахока, 1:2 – 90+3 Садікі

Цельє – Омонія 0:3 (0:1)

Голи: 0:1 – 16 Монтнор, 0:2 – 59 Танкович, 0:3 – 84 Кулібалі

22:00 Бенфіка – Селтік

22:00 Борнмут – Штурм Грац

22:00 Гоффенгайм – Бешикташ

22:00 Динамо Загреб – Андерлехт

22:00 Марсель – Олімпіакос Пірей

22:00 Неймеген – Левскі

22:00 Ренн – ОФІ Крит

22:00 Сельта Віго – Ювентус

22:00 Ференцварош – Вікторія Пльзень

22:00 Ягеллонія – Арарат-Вірменія

Нагадаємо, напередодні ПСЖ розібрався з Манчестер Сіті, а Реал здійснив неймовірний камбек у 2-му турі Ліги чемпіонів