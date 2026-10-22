Дебютний гол Тутєрова за Сандерленд, врятована нічия Ювентуса у 3 турі Ліги Європи

У четвер, 22 жовтня, відбулися усі матчі третього туру основного етапу Ліги Європи сезону-2026/27.

Ігрову програму розпочала переконлива перемога Ференцвароша над Торреенсе та врятована нічия для Леха. Познанський клуб завдяки голу Бенгтссон вирвав мирову у Сандерленда. Дебютний гол українського вінгера Тімура Тутєрова не допоміг "чорним котам" здобути третю звитягу поспіль у єврокубковому турнірі.

Одразу у чотирьох зустрічах команди оформили перемоги під нуль – АЗ Алкмар, Рояль Уніон СЖ, Штурм та Баєр.

Ще 10 ігор розпочнуться о 22:00 за київським часом.

Ліга Європи-2026/27

Основний етап, 3-й тур

Арарат-Вірменія – АЗ Алкмар 0:4 (0:2)

Голи: 0:1 – 21 Бюсков, 0:2 – 27 Пататі, 0:3 – 76 Пататі, 0:4 – 79 Мердінк

Динамо Загреб – Неймеген 2:4 (2:2)

Голи: 0:1 – 25 Бішофф, 1:1 – 33 Бельо, 2:1 – 37 Бельо, 262 – 45 Лінссен, 2:3 – 54 Лінссен, 2:4 – 80 Чері

Лех Познань – Сандерленд 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 – 2 Тутєров, 1:1 – 70 Бенгтссон

ОФІ Крит – Баєр 0:2 (0:2)

Голи: 0:1 – 35 Гофманн, 0:2 – 37 Гофманн

Рояль Уніон СЖ – Хапоель Беер-Шева 4:0 (1:0)

Голи: 1:0 – 45+1 Флоруц, 2:0 – 60 Сміт, 3:0 – 77 Акіно, 4:0 – 71 Сміт

Ференцварош – Торреенсе 4:1 (1:1)

Голи: 1:0 – 20 Деле, 1:1 – 23 Посо Герреро, 2:1 – 58 Гомес, 3:1 – Мохамед (авт.), 4:1 – 89 Лістеш

Штурм Грац – Марсель 1:0 (1:0)

Гол: 1:0 – 13 Діакіте

Ювентус – Ренн 2:2 (1:2)

Голи: 1:0 – 5 Челік, 1:1 – 15 Тамарі, 1:2 – 43 Діа (п), 2:2 – 67 Вольтемаде (п)

Бешикташ – Крістал Пелес (22:00)

Борнмут – Мілан (22:00)

Вікторія Пльзень – Левскі (22:00)

Гоффенгайм – Ліон (22:00)

Ліллестрем – Реал Сосьєдад (22:00)

Олімпіакос – Спарта (22:00)

Омонія – Бенфіка (22:00)

Селтік – Сельти (22:00)

Цельє – Зальцбург (22:00)

Ягеллонія – Андерлехт (22:00)

Турнірна таблиця Ліги Європи після 3-го туру

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Також 22 жовтня відбуваються поєдинки 3-го туру Ліги конференцій-2026/27.