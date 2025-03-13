Реал як криптоніт для Атлетико, гол Зінченка, падіння Ліверпуля: що подарувала нам Ліга чемпіонів

Хоча в Лізі чемпіонів пройшла лише перша стадія плейоф, гучних вивісок, сенсацій та хайлайтів вона подарувала стільки, що й чвертьфіналам дай боже наздогнати. "Чемпіон" зібрав найцікавіше і вирішив про це розповісти.

Атлетико знову програв дербі

Яким би різним не був Атлетико, які б форварди і воротарі за нього не грали, у єврокубках він завжди програє мадридське дербі. У 2014-17 рр., можливо, найсильніший Атлетико в історії чотири рази поспіль (!) програв Реалу у Лізі чемпіонів. Історики згадають, що міжнародний дебют "індіанців", у сезоні-58/59, теж обернувся вильотом від "бланкос".

Горе Атлетико ще більше, що цими програшами міжнародних дербі вони принесли Реалу дуже багато щастя. Дві поразки з тих, що були описані вище, і відбулися у фіналах Ліги чемпіонів; 1959-го та 2017-го Реал обігравав сусідів на стадії раніше, але доводив турнір до моменту, коли піднімав над головою "вухастий" трофей. У цьому контексті сам факт дербі виглядає для Реала гарною прикметою.

Черговим хепі-ендом для Реала закінчився матч, який складався для нього геть погано. Вже на першій хвилині гри на "Ванда Метрополітано" Галлахер забив найшвидший гол англійців за всю історію Ліги чемпіонів – і перевага, яку "бланкос" насилу заробили в першій грі, випарувалася. Після цього Атлетико дуже якісно стримував атакуючі дії всього "дрімтіма" Реала, а пенальті, який заробив Мбаппе, не реалізував Вінісіус.

І все-таки у вирішальний момент Атлетико не пощастило. Хуліан Альварес послизнувся під час пробиття – і навіть забив, але за подвійне торкання м'яча цей пенальті "індіанцям" зарахували як промах. Незабаром після цього на поганий пенальті Лукаса Васкеса симетрично відповів Маркос Льоренте – а у вирішальний момент Облак навіть торкнувся м'яча після удару Рюдігера, але м'яч все одно перетнув лінію. Комплекс? Прокляття? Кожен вирішить для себе сам – але в Лізі чемпіонів Атлетико програє дербі, як би не грав.

Парі Сен-Жермен таки вибив Ліверпуль

Після першої частини протистояння доля ПСЖ здавалася наперед вирішеною. Команда за великої переваги програла на своєму полі – типовий сюжет для вічного невдахи, який постійно програє "королям" Ліги чемпіонів. Тільки Вітінья дозволив собі говорити зухвало:

" Нам доведеться показати свою силу. У нас буде чудова гра, ми пройдемо далі, я певен. Я залишаюся оптимістом, ми заслужили на перемогу. У нас було багато моментів, ми проведемо відмінну гру та переможемо у Ліверпулі ".

Але це виглядало типовим паризьким пафосом.

Гра в Ліверпулі показала, що Вітінья вміє не лише базікати, а й чудово загострювати гру. Дембеле реалізував один з моментів на початку матчу, і до кінця поєдинку Ліверпуль міг програти і просто, за сумою матчів. Заради справедливості, "червоні" зіграли на "Енфілді" набагато впевненіше, ніж на "Парк де Пренс", і від Доннарумми знадобилася не менш блискуча гра, ніж від Алісона.

Воротарі збірних Італії та Бразилії й розіграли місце у півфіналі – у серії пенальті. Доннарумма вкотре показав свій клас, завдяки визначній реакції і неймовірним габаритам, відбивши удари Нуньєса та Джонса. При цьому обидва футболісти пробили саме так, як б'ють зазвичай, тобто так, щоб воротар міг бути готовим до удару саме в цей кут.

Решта

– Олександр Зінченко вийшов у стартовому складі Арсеналу вперше з 22 січня. Після 7:1 в Ейндховені Артета дав українцю не лише зіграти з перших хвилин, а й вийти у центрі півзахисту. Той відплатив голом після чудового гарматного удару;

– Марко Асенсіо знову покращив рекорд Ліги чемпіонів з голів, забитих після виходу на заміну. Астон Вілла закінчила перший тайм проти Брюгге 0:0, але іспанець, вийшовши на другий тайм, подарував дубль та допоміг розгромити бельгійців 3:0. Тепер у Асенсіо вже цілих 15 м'ячів у головному єврокубку у статусі "джокера";

– Дортмундська Боруссія увійшла до восьми найсильніших команд Європи, хоча не проходить зараз у вісімку найсильніших команд Німеччини. Ми говоримо про команду, яка грала в останньому фіналі Ліги чемпіонів – і гімн турніру начебто дає "джмелям" додаткову силу. Ліллю не допомогли ані рідні стіни, ані навіть швидкий гол: його розкочували так, що тільки феєрія воротаря Шевальє врятувала "догів" від розгрому.

– Барселона, Інтер та Баварія після виграшів перших матчів виграли і другий. Ними були переможені Бенфіка (3:1), Фейєнорд (2:1) та Байєр (2:0) відповідно.

Чвертьфінали Ліги чемпіонів

Парі Сен-Жермен – Астон Вілла

Луїс Енріке зустрічається з Унаї Емері вперше після тих самих 0:4 та 6:1 у протистоянні Барселони та ПСЖ. З мотивацією Емері проблем не буде.

Баварія – Інтер

Як не дивно, єдина чемпіонська пара на всі чвертьфінали. Баварії до титулу залишилися формальності, Інтер – чинний чемпіон, та й цей сезон Серії А ще цілком може виграти. Відмінна можливість порівняти, яка з ліг сильніша.

Барселона – Боруссія (Дортмунд)

Барса виглядає просто на чотири голови сильніше – але взагалі-то матч групового етапу вона у Дортмунда виграла 3:2 тільки завдяки замінам (Торрес вийшов на півтайму і оформив дубль) і не без локального провалу Шахіна. Наразі Шахіна немає, а магія Ліги чемпіонів для Борусії, як бачимо, діє.

Реал – Арсенал

Артеті потрібно вигадувати, як протистояти дрімтіму, фактично, без атаки. З одного боку Мбаппе, Вінісіус, Беллінгем, з іншого – Нванері, Льюїс-Скеллі, Стерлінг... При цьому дуже непоганий ПСВ отримав від "канонірів" 9 м'ячів у двох матчах – і, можливо, ця дуель подарувала тренеру нові ідеї. Може, Зінченка варто залишити в основі?