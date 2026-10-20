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Ще одна українська бригада арбітрів отримала призначення на матч 3 туру Ліги Європи

Олексій Мурзак — 20 жовтня 2026, 23:20
Ще одна українська бригада арбітрів отримала призначення на матч 3 туру Ліги Європи
Олексій Деревінський
УАФ

Українська бригада обслуговуватиме матч третього туру основного етапу Ліги Європи між грецьким ОФІ та Баєром із Леверкузена.

Про це повідомляє УЄФА.

Головним арбітром призначено Олексія Деревінського. На лініях йому допомагатимуть Олексій Миронов і Світлана Грушко, четвертим суддею буде Клим Заброда.

За систему ВАР відповідатимуть українець Денис Шурман і швейцарець Лукас Фендріх. Матч відбудеться 22 жовтня в Іракліоні.

Раніше повідомлялося, що матч 3 туру Ліги Європи між іж бельгійським Юніон Сент-Жиллуаз та ізраїльським Хапоелем із Беер-Шеви розсудить українська бригада арбітрів на чолі з Микололою Балакіним.

Ліга Європи Олексій Деревінський

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