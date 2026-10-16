Тренер Бенфіки пояснив, чому зробив ставку на Трубіна у єврокубках

Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва розповів, що довіряє обом своїм голкіперам, тому вирішив поділити ігровий час між Анатолієм Трубіним та Самуелем Соарешем, віддавши перевагу українцю у єврокубках.

Його цитує пресслужба "орлів".

"Трубін три сезони поспіль постійно грав. Ми ухвалили технічне рішення дати шанс Самуелю Соарешу, але Анатолій звик до великих матчів і має міжнародний досвід. Тому ми вирішили, що на загальному етапі Ліги Європи він гратиме в цьому турнірі", – сказав наставник.

Водночас 49-річний фахівець ще не гарантував колишньому голкіперу донецького Шахтаря місце у воротах португальського гранда у наступних іграх.

"Зараз я думаю, що він зіграє наступний матч. До того часу все може змінитися: вплинути можуть і тренування. Але на цей момент мій план саме такий", – зазначив тренер Бенфіки.

Нагадаємо, що Трубін захищав володіння лісабонських "орлів" у поєдинку 2-го туру основного раунду Ліги Європи-2026/27 проти Селтіка, у якому Бенфіка розгромила шотландського суперника з рахунком 4:1.

Хоча українець не зміг залишити свої ворота "на замку", але кілька разів рятував команду від пропущеного голу (7 ударів у площину від Селтіка). Участь у поєдинку також взяв Георгій Судаков, який відіграв 64 хвилини та покинув поле без результативних дій.

У поточному сезоні-2026/27 Анатолій пропустив 3 голи та видав 2 "сухі" матчі у 4-х проведених зустрічах.

Додамо, що у наступному турі ЛЄ-2026/27 команда Сілви зіграє на виїзді проти Омонії – 22 жовтня о 22:00 (за київським часом).