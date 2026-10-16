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Тренер Бенфіки пояснив, чому зробив ставку на Трубіна у єврокубках

Софія Кулай — 16 жовтня 2026, 10:23
Тренер Бенфіки пояснив, чому зробив ставку на Трубіна у єврокубках
Анатолій Трубін
Getty Images

Головний тренер лісабонської Бенфіки Марку Сілва розповів, що довіряє обом своїм голкіперам, тому вирішив поділити ігровий час між Анатолієм Трубіним та Самуелем Соарешем, віддавши перевагу українцю у єврокубках. 

Його цитує пресслужба "орлів".

"Трубін три сезони поспіль постійно грав. Ми ухвалили технічне рішення дати шанс Самуелю Соарешу, але Анатолій звик до великих матчів і має міжнародний досвід. Тому ми вирішили, що на загальному етапі Ліги Європи він гратиме в цьому турнірі", – сказав наставник.

Водночас 49-річний фахівець ще не гарантував колишньому голкіперу донецького Шахтаря місце у воротах португальського гранда у наступних іграх.

"Зараз я думаю, що він зіграє наступний матч. До того часу все може змінитися: вплинути можуть і тренування. Але на цей момент мій план саме такий", – зазначив тренер Бенфіки.

Нагадаємо, що Трубін захищав володіння лісабонських "орлів" у поєдинку 2-го туру основного раунду Ліги Європи-2026/27 проти Селтіка, у якому Бенфіка розгромила шотландського суперника з рахунком 4:1.

Хоча українець не зміг залишити свої ворота "на замку", але кілька разів рятував команду від пропущеного голу (7 ударів у площину від Селтіка). Участь у поєдинку також взяв Георгій Судаков, який відіграв 64 хвилини та покинув поле без результативних дій.

У поточному сезоні-2026/27 Анатолій пропустив 3 голи та видав 2 "сухі" матчі у 4-х проведених зустрічах.

Додамо, що у наступному турі ЛЄ-2026/27 команда Сілви зіграє на виїзді проти Омонії – 22 жовтня о 22:00 (за київським часом).

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