Визначені всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи

Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Так, Рома з Артемом Довбиком зіграє проти Атлетика з Більбао, а Манчестер Юнайтед зустрінеться з Реал Сосьєдадом. Окрім того, Роман Яремчук разом з Олімпіакосом спробує пройти Буде/Глімт на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи

Результати жеребкування:

Вікторія – Лаціо

Аякс – Айнтрахт Франкфурт

Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед

Фенербахче – Рейнджерс

Буде/Глімт – Олімпіакос

АЗ Алкмар – Тоттенгем

ФКСБ – Ліон

Рома – Атлетик

Нагадаємо, напряму до раунду плейоф потрапили Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс.

"Несіяні" команди, що пробились через попередній етап: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Вікторія, Реал Сосьєдад, Фенербахче та Аякс.

Зазначимо, що матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 6 та 13 березня 2025 року.

Раніше відбулось жеребкування відповідної стадії Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнались Андрій Лунін та Анатолій Трубін.