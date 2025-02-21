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Визначені всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи

Володимир Максименко — 21 лютого 2025, 14:22
Визначені всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи
Артем Довбик
Getty Images

Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.

Так, Рома з Артемом Довбиком зіграє проти Атлетика з Більбао, а Манчестер Юнайтед зустрінеться з Реал Сосьєдадом. Окрім того, Роман Яремчук разом з Олімпіакосом спробує пройти Буде/Глімт на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи

Результати жеребкування:

  • Вікторія – Лаціо
  • Аякс – Айнтрахт Франкфурт
  • Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
  • Фенербахче – Рейнджерс
  • Буде/Глімт – Олімпіакос
  • АЗ Алкмар – Тоттенгем
  • ФКСБ – Ліон
  • Рома – Атлетик

Нагадаємо, напряму до раунду плейоф потрапили Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс.

"Несіяні" команди, що пробились через попередній етап: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Вікторія, Реал Сосьєдад, Фенербахче та Аякс.

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Зазначимо, що матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 6 та 13 березня 2025 року.

Раніше відбулось жеребкування відповідної стадії Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнались Андрій Лунін та Анатолій Трубін.

АЗ Алкмар Лаціо Ліон Манчестер Юнайтед Олімпіакос Реал Сосьєдад Рома Тоттенгем Артем Довбик Ліга Європи-2024/25

АЗ Алкмар

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