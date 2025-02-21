Визначені всі пари 1/8 фіналу Ліги Європи
Сьогодні, 21 лютого, у швейцарському Ньйоні відбулось жеребкування 1/8 фіналу Ліги Європи.
Так, Рома з Артемом Довбиком зіграє проти Атлетика з Більбао, а Манчестер Юнайтед зустрінеться з Реал Сосьєдадом. Окрім того, Роман Яремчук разом з Олімпіакосом спробує пройти Буде/Глімт на шляху до чвертьфіналу Ліги Європи
Результати жеребкування:
- Вікторія – Лаціо
- Аякс – Айнтрахт Франкфурт
- Реал Сосьєдад – Манчестер Юнайтед
- Фенербахче – Рейнджерс
- Буде/Глімт – Олімпіакос
- АЗ Алкмар – Тоттенгем
- ФКСБ – Ліон
- Рома – Атлетик
Нагадаємо, напряму до раунду плейоф потрапили Лаціо, Атлетик, Манчестер Юнайтед, Тоттенгем, Айнтрахт, Ліон, Олімпіакос, Рейнджерс.
"Несіяні" команди, що пробились через попередній етап: Твенте, АЗ Алкмар, Рома, ФКСБ (Стяуа), Вікторія, Реал Сосьєдад, Фенербахче та Аякс.
Зазначимо, що матчі 1/8 фіналу Ліги Європи заплановані на 6 та 13 березня 2025 року.
Раніше відбулось жеребкування відповідної стадії Ліги чемпіонів, де своїх суперників дізнались Андрій Лунін та Анатолій Трубін.