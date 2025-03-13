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Зінченко висловився про свою гру в півзахисті під час матчу з ПСВ

Руслан Травкін — 13 березня 2025, 06:40
Зінченко висловився про свою гру в півзахисті під час матчу з ПСВ
Олександр Зінченко
Getty images

Український футболіст Олександр Зінченко прокоментував свою гру в півзахисті під час гри з ПСВ у межах 1/8 фіналу Ліги чемпіонів. Він відзначив, що тепер розуміє, який об'єм роботи виконують Мартін Едегор та Деклан Райс.

Його слова цитує пресслужба УЄФА.

"Найголовніше – вихід до наступного раунду. Тепер з нетерпінням чекаємо на наступний матч. Грати проти свого колишнього клубу – особливе почуття. Я люблю ПСВ, до мене там завжди тепло ставилися.

Я не скажу, що гра півзахисником для мене в новинку. Я часто грав півзахисника, особливо за збірну України. Сказав Мартіну Едегору та Деклану Райсу, що тепер розумію, як багато вони бігають. Такими є вимоги цього рівня.

У цьому турнірі тебе може покарати будь-яка команда. Залишилися лише суперники світового класу. Я просто з нетерпінням чекаю наступного матчу", – сказав він.

Українець вийшов на поле в стартовому складі і відкрив рахунок на 6 хвилині гри. Зінченко за свій виступ отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди.

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Нагадаємо, з усіма результатами 1/8 фіналу Ліги чемпіонів за 13 березня можна ознайомитися ТУТ.

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