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Забив гол-красень: Зінченка визнали одним з найкращих гравців Арсенала в матчі з ПСВ

Олексій Мурзак — 13 березня 2025, 00:14
Забив гол-красень: Зінченка визнали одним з найкращих гравців Арсенала в матчі з ПСВ
Олександр Зінченко
Getty Images

Український футболіст лондонського Арсенала Олександр Зінченко отримав одну з найкращих оцінок у складі своєї команди за матч-відповідь 1/8 фіналу Ліги чемпіонів проти ПСВ (2:2).

Статистичний портал SofaScore оцінив гру українця, який відкрив рахунок зустрічі – у 7,2 бали. У поточному сезоні на рахунку Зінченка 16 матчів.

Найкращим у складі "канонірів" був лише Рахім Стерлінг, який отримав 7,4 бали.

Нагадаємо, у першому матчі Арсенал розгромив суперника з рахунком 7:1. У підсумку за сумою двох матчів (9:3) у чвертьфінал пройшов англійський клуб.

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