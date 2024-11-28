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Автор дубля у ворота Шахтаря: Ми не грали на своєму рівні

Руслан Травкін — 28 листопада 2024, 11:45
Автор дубля у ворота Шахтаря: Ми не грали на своєму рівні
Шахтар

Американський вінгер ПСВ Малік Тілльман, який зумів відзначитися у ворота Шахтаря двома голами (3:2), зізнався, що спочатку гра у нідерландського клубу не клеїлася.

Його слова цитує сайт УЄФА.

"Ми не грали на своєму звичному рівні. Ми всі повинні бути чесними щодо цього. Особливо, коли ви граєте погано, є багато речей, які ми проаналізуємо, і потім зіграємо краще наступного разу. Це єдиний спосіб стати кращими", – сказав Тілльман.
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Команда Маріно Пушича вела в рахунку 2:0, проте на останніх секундах зустрічі зазнала поразки. Таке з Шахтарем відбулося вдруге. Перший подібний випадок стався у вересні 2000 року.

Попри це гарним виступом відзначився голкіпер Шахтаря Дмитро Різник, який встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі Реал програв Ліверпулю на Енфілді. Цей результат призвів до того, що команда Андрія Луніна тепер може похвалитися новим клубним "досягненням" у межах Ліги чемпіонів.

ПСВ Шахтар Малік Тілльман Ліга чемпіонів-2024/25

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