No Lunin – no party: Реал створив небажану історію в матчі з Ліверпулем
Мадридський Реал оновив клубне "досягнення", вперше у своїй історії програвши три матчі з перших п'яти у межах групового раунду Ліги чемпіонів.
Про це повідомляє talkSPORT.
"Бланкос", у яких у ворота повернувся Тібо Куртуа, програли Ліверпулю у п'ятому турі єврокубку з рахкунком 0:2.
До цього вони встигли зазнати поразки від Лілля (0:1) та Мілана (1:3).
До того ж, Реал став першим діючим переможцем Ліги чемпіонів, який програв три з п'яти матчів групового етапу.
Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.
Наступним суперником команди Андрія Луніна стане Аталанта, Виїзна гра іспанців відбудеться 10 грудня.
Нагадаємо, що у паралельному поєдинку між Шахтарем та ПСВ голкіпер "гірників" Дмитро Різник встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, зробивши неймовірну кількість сейвів.
На жаль, навіть цього не вистачило, щоб українська команда здобула хоча б нічийний результат – суперник вирвав перемогу на останній хвилині доданого часу.