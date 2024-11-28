No Lunin – no party: Реал створив небажану історію в матчі з Ліверпулем

Мадридський Реал оновив клубне "досягнення", вперше у своїй історії програвши три матчі з перших п'яти у межах групового раунду Ліги чемпіонів.

Про це повідомляє talkSPORT.

"Бланкос", у яких у ворота повернувся Тібо Куртуа, програли Ліверпулю у п'ятому турі єврокубку з рахкунком 0:2.

До цього вони встигли зазнати поразки від Лілля (0:1) та Мілана (1:3).

До того ж, Реал став першим діючим переможцем Ліги чемпіонів, який програв три з п'яти матчів групового етапу.

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Після п'яти зіграних турів королівський клуб займає 24-те місце у загальній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 6 очок.

Наступним суперником команди Андрія Луніна стане Аталанта, Виїзна гра іспанців відбудеться 10 грудня.

Нагадаємо, що у паралельному поєдинку між Шахтарем та ПСВ голкіпер "гірників" Дмитро Різник встановив новий рекорд Ліги чемпіонів, зробивши неймовірну кількість сейвів.

На жаль, навіть цього не вистачило, щоб українська команда здобула хоча б нічийний результат – суперник вирвав перемогу на останній хвилині доданого часу.