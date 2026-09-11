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Мендоса: Досвід Турана просто безмежний

Олег Дідух — 11 вересня 2026, 14:33
Мендоса: Досвід Турана просто безмежний
Глейкер Мендоса
ФК Шахтар Донецьк

Вінгер Шахтаря Глейкер Мендоса поділився враженнями від забитого голу в матчі першого туру Ліги чемпіонів проти ПСВ.

Слова 24-річного венесуельця наводить MEGOGO.

"Мене переповнюють емоції. Дякую головному тренеру і загалом тренерському штабу за довіру, за те, що вони вирішили довіритись мені у такий надзвичайно важливу мить для команди. Грати і мати можливість відзначитись – мене дійсно переповнюють емоції, і навіть трішки складно підбирати слова.

Святкування голу з Тураном – це був спосіб віддячити за довіру мені, за те, що він бачить мене частиною свого проєкту і за можливість вийти у таку надзвичайну важливу мить. Коли я відзаначився своїм першим голом, то, звісно, хотів подякувати йому за можливість бути причетним. Його досвід просто безмежний, як на полі так і поза його межами. Впевнений, що з ним я зможу стати кращою версією себе і вийти на новий рівень своїх футбольних здібностей", – заявив вінгер.

Напередодні, 10 вересня, Шахтар у першому турі Ліги чемпіонів на виїзді зіграв унічию 1:1 із ПСВ. Мендоса відкрив рахунок у матчі в компенсований до першого тайму час.

Ліга чемпіонів ПСВ Шахтар Донецьк

Шахтар Донецьк

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