Нам було важко з ними впоратися: вінгер ПСВ – про втрачені очки із Шахтарем у Лізі чемпіонів

Лівий вінгер ПСВ Рубен ван Боммел відзначив хороший виступ донецького Шахтаря у лобовій зустрічі 1-го туру основного раунду Ліги чемпіонів-2026/27.

Його цитує сайт нідерландського клубу.

22-річний атакувальний гравець зізнався, що його команді було складно протистояти "гірникам", особливо коли йшла мова про першу половину матчу.

"Вони дійсно добре грали. Нам було важко з ними впоратися. Особливо в першому таймі. У підсумку ми залишаємо поле з відчуттям, що могли б набрати три очки. Звичайно, це розчаровує, але реальність така, що попереду у нас ще сім матчів", – сказав ван Боммел.

Молодий футболіст "червоно-білих" додав, що ПСВ не показав своєї найкращої гри, як це було у поєдинку чемпіонату проти Аякса (перемога 3:1).

Шахтар та ПСВ стартували у новому розіграші основного раунду ЛЧ з мирової 1:1. Команди розмістилися поруч у загальній турнірній таблиці турніру після першого туру – 18-та 19-та сходинки відповідно.

Раніше протистояння "гірників" зі сторони оцінив український тренер Мирон Маркевич.

Додамо, що у наступному 2-му турі ЛЧ-2026/27 Шахтар зіграє проти грецького АЕКа Олександра Зубкова, який у першому матчі мінімально обіграв ЛАСК (1:0). Зустріч запланована на 14 жовтня та розпочнеться о 22:00 (за київським часом). Це буде дебютна очна дуель в офіційних матчах.