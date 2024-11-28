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Шахтар повторив свій ганебний рекорд у Лізі чемпіонів за рахунок поразки від ПСВ

Олексій Погорелов — 28 листопада 2024, 00:57
Шахтар повторив свій ганебний рекорд у Лізі чемпіонів за рахунок поразки від ПСВ
Шахтар Донецьк
Шахтар Донецьк

Шахтар повторив своє неприємне досягнення, вдруге в своїй історії програвши матч Ліги чемпіонів, у якому він перемагав з рахунком 2:0.

Про цей "рекорд" українського клубу повідомляє сайт УЄФА.

Команда Маріно Пушича вела в рахунку 2:0 у грі п'ятого туру єврокубку проти ПСВ. Проте "гірники" не просто втратили перемогу, вони програли нідерландцям на останніх секундах зустрічі (2:3).

Таке з Шахтарем відбулося вдруге. Перший подібний випадок стався у вересні 2000 року, коли "помаранчево-чорні" у Лондоні перемагали Арсенал, але у підсумку програли (2:3).

Після гри з ПСВ ні в кого не буде питань до Дмитра Різника, адже голкіпер Шахтаря встановив новий рекорд Ліги чемпіонів за кількістю сейвів в одному матчі.

Нагадаємо, що в паралельній зустрічі Реал програв Ліверпулю на Енфілді. Цей результат призвів до того, що команда Андрія Луніна тепер може похвалитися новим клубним "досягненням" у межах Ліги чемпіонів.

Ліга чемпіонів ПСВ Шахтар Донецьк

Ліга чемпіонів

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