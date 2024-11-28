Поруч з Реалом та ПСЖ: Шахтар опинився за межами зони плейоф Ліги чемпіонів після 5 туру

Завершилися матчі 5 раунду основного етапу Ліги чемпіонів, у якому донецький Шахтар зазнав прикрої поразки від ПСВ (3:2).

Після цього поєдинку "гірники" опустилися на 26 сходинку турнірної таблиці, маючи в активі 4 залікові пункти. Такий же показник має ПСЖ, а трохи вище за донеччан розташувався мадридський Реал з шістьма очками.

Очолює список Ліверпуль, який здобув 5 перемог у 5 матчах, а також Інтер з 13 набраними балами. Жирона Віктора Циганкова після поразки від Штурма в останньому поєдинку залишилася з трьома очками та наразі посідає 30 сходинку турнірної таблиці.

За новим регламентом усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими. Команди, що займуть місця з 1 по 8 вийдуть до плейоф турніру напряму, а з 9 по 24 гратимуть у стикових поєдинках за право зіграти в 1/8 ЛЧ.

Турнірна таблиця Ліги чемпіонів