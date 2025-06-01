Ледве добралися до готелю, – Джокович пожалівся на святкування фанів ПСЖ

Новак Джокович розповів, що ледве добрався до готелю після своєї перемоги над австрійцем Филипом Мізолічем у третьому колі Ролан Гаррос. Сербський тенісист розповів, що дорога до готелю була небзпечною через святкування фанатів ПСЖ.

Його слова передає Daily Mail.

"У роздягальні з начальником служби безпеки Ролан Гаррос виникла суперечка, чи варто нам їхати до готелю. У якийсь момент вони обговорювали, чи варто нам зупинитися в номерах і готелях біля корту, тому що місце, де ми зупинилися, знаходиться досить близько до Тріумфальної арки.

Вчора була справжня сцена, на вулицях було багато неприємностей. Чесно кажучи, ми ледве добралися до готелю близько першої години ночі. Мушу сказати, це була справжня пригода. Врешті-решт ми впоралися. Це велика подія для Парижа", – сказав Джокович.

Нагадаємо, фанати святкували перемогу Парі Сен-Жермен над Інтером у фіналі Ліги чемпіонів. Святкування запам'яталося, зокрема, погромами у столиці Франції, внаслідок яких сталось щонайменше дві трагедії.

Поліція повідомила про двох загиблих внаслідок вуличних заворушень. Жінку на скутері збила машина, а 17-річного підлітка вбили ножем у груди безпосередньо біля фан-зони.