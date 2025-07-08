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УЄФА відхилила апеляцію Реала щодо штрафу Мбаппе та Рюдігеру

Володимир Максименко — 8 липня 2025, 13:37
УЄФА відхилила апеляцію Реала щодо штрафу Мбаппе та Рюдігеру
Кіліан Мбаппе
Getty Images

Мадридський Реал програв апеляцію УЄФА щодо штрафів для Кіліана Мбаппе, Антоніо Рюдігера та Дані Себальйоса.

Про це повідомляє ESPN.

Організація покарала футболістів через їхнє надмірне святкування перемоги над Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів.

Тоді футболістам загрожувала дискваліфікація, але УЄФА обмежилась лише грошовими стягненнями. У підсумку, Мбаппе сплатить 30 000 євро, Рюдігер 40 тисяч, а Себальйос – 20. Вінісіус взагалі уникнув покарання.

Нагадаємо, зазначений вище квартет гравців після перемоги в серії пенальті над Атлетико в 1/8 фіналу Ліги чемпіонів демонстрував провокаційні жести вболівальникам суперників на стадіоні "Метрополітано". Зокрема, Рюдігер великим пальцем імітував рухи перерізання горла. 

Раніше УЄФА оштрафувала низку європейських клубів за порушення правил ФФП.

Реал Мадрид Рюдігер Себальйос Кіліан Мбаппе Ліга чемпіонів-2024/25

Кіліан Мбаппе

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