Визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025 після фіналу Ліги чемпіонів

Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/25.

Перше місце в списку зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Далі за ним йде 17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал та його одноклубник бразилець Рафінья.

Після фіналу Ліги чемпіонів у топ-6 піднявся юний талант ПСЖ Дезіре Дуе, який до цього замикав топ-20 претендентів. Загалом чільна п'ятірка фаворитів не зазнала жодних змін.

20 головних претендентів на Золотий м'яч 2025

Усман Дембеле (ПСЖ) Ламін Ямал (Барселона) Рафінья Діас (Барселона) Мохамед Салах (Ліверпуль) Кіліан Мбаппе (Реал) Дезіре Дуе (ПСЖ) Хвіча Кварацхелія (ПСЖ) Ашраф Хакімі (ПСЖ) Педрі (Барселона) Гаррі Кейн (Баварія) Роберт Левандовський (Барселона) Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ) Вітінья (ПСЖ) Жоау Невеш (ПСЖ) Віктор Дьокереш (Спортинг) Нуну Мендеш (ПСЖ) Вінісіус Жуніор (Реал) Джуд Беллінгем (Реал) Бредлі Баркола (ПСЖ) Деклан Райс (Арсенал)

Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився переконливою перемогою парижан з рахунком 5:0.

Зазначимо, що до цього найрозгромніша поразка у фіналі Ліги чемпіонів відбулась у 1994 році, коли Мілан обіграв Барселону з рахунком 4:0.

Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).