Визначилися головні претенденти на Золотий м'яч-2025 після фіналу Ліги чемпіонів
Авторитетний портал Goal.com оновив рейтинг претендентів на завоювання Золотого м'яча за підсумками сезону-2024/25.
Перше місце в списку зберіг вінгер ПСЖ Усман Дембеле. Далі за ним йде 17-річний вінгер Барселони Ламін Ямал та його одноклубник бразилець Рафінья.
Після фіналу Ліги чемпіонів у топ-6 піднявся юний талант ПСЖ Дезіре Дуе, який до цього замикав топ-20 претендентів. Загалом чільна п'ятірка фаворитів не зазнала жодних змін.
20 головних претендентів на Золотий м'яч 2025
- Усман Дембеле (ПСЖ)
- Ламін Ямал (Барселона)
- Рафінья Діас (Барселона)
- Мохамед Салах (Ліверпуль)
- Кіліан Мбаппе (Реал)
- Дезіре Дуе (ПСЖ)
- Хвіча Кварацхелія (ПСЖ)
- Ашраф Хакімі (ПСЖ)
- Педрі (Барселона)
- Гаррі Кейн (Баварія)
- Роберт Левандовський (Барселона)
- Джанлуїджі Доннарумма (ПСЖ)
- Вітінья (ПСЖ)
- Жоау Невеш (ПСЖ)
- Віктор Дьокереш (Спортинг)
- Нуну Мендеш (ПСЖ)
- Вінісіус Жуніор (Реал)
- Джуд Беллінгем (Реал)
- Бредлі Баркола (ПСЖ)
- Деклан Райс (Арсенал)
Нагадаємо, фінал Ліги чемпіонів між ПСЖ та Інтером завершився переконливою перемогою парижан з рахунком 5:0.
Зазначимо, що до цього найрозгромніша поразка у фіналі Ліги чемпіонів відбулась у 1994 році, коли Мілан обіграв Барселону з рахунком 4:0.
Для ПСЖ – це перший в історії титул чемпіона ЛЧ. До цього парижани грали у фіналі лише раз – у 2020 році (поразка від Баварії 0:1).