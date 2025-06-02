Визначився автор найкращого голу в Лізі чемпіонів-2024/25

Визначився автор найкращого голу розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.

Про це повідомила пресслужба змагання.

Так, нагороду отримав вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал. Саме його гол у ворота Інтера в першому матчі 1/2 фіналу став кращим за версію організації.

A special Champions League moment, delivered by Lamine Yamal 📬#UCL pic.twitter.com/fIOjE5gH8L — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) May 1, 2025

У голосуванні 17-річний футболіст обійшов Деклана Райса (гол Реалу), Лаутаро Мартінеса (гол Барселоні), Кіліана Мбаппе (гол Манчестер Сіті) та інших.

Зазначимо, що за підсумками того протистояння у фінал пробився саме Інтер, але "нерадзуррі" розгромно поступились у фіналі ПСЖ.

Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.