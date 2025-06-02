Визначився автор найкращого голу в Лізі чемпіонів-2024/25
Визначився автор найкращого голу розіграшу Ліги чемпіонів сезону-2024/25.
Про це повідомила пресслужба змагання.
Так, нагороду отримав вінгер каталонської Барселони Ламін Ямал. Саме його гол у ворота Інтера в першому матчі 1/2 фіналу став кращим за версію організації.
У голосуванні 17-річний футболіст обійшов Деклана Райса (гол Реалу), Лаутаро Мартінеса (гол Барселоні), Кіліана Мбаппе (гол Манчестер Сіті) та інших.
Зазначимо, що за підсумками того протистояння у фінал пробився саме Інтер, але "нерадзуррі" розгромно поступились у фіналі ПСЖ.
Нагадаємо, найкращим гравцем сезону ЛЧ 2024/25 було визнано Усмана Дембеле. Водночас нападник Боруссії Дортмунд Серу Гірассі та атакувальний хавбек Барселони Рафінья розділили звання найкращого бомбардира турніру.