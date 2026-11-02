"Гірники" мають окреслити амбіції на плейоф: прев'ю матчу Шахтар – Спортинг в Лізі чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, донецький Шахтар продовжить свій шлях в Лізі чемпіонів матчем четвертого туру загального етапу проти лісабонського Спортинга.

Гра відбудеться в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Брідж", стартовий свисток має пролунати о 19:45 за київським часом. Ми пропонуємо ознайомитись із прев'ю майбутнього протистояння і зважити шанси українського колективу на успіх.

Шахтар має робочі шанси на три очки

Донеччани підходять до майбутнього протистояння у цілком непоганій формі – в 11 турі УПЛ підопічні Турана упевнено переграли Оболонь, зламавши масовану оборону киян завдяки індивідуальній майстерності Аліссона. До того ж, Сантана і разом із Марлоном Гомесом отримав дебютний виклик до збірної Бразилії, що стане додатковим стимулом до гравців.

Учора – виклик до збірної Бразилії, сьогодні – красень-гол у матчі 🆚 «Оболонь» 👏 🇧🇷 Аліссон 😍 #Shakhtar #ШахтарОболонь https://t.co/MgcYYA98nX — ⚒FC SHAKHTAR DONETSK (@FCShakhtar) October 30, 2026

У грі з "пивоварами" Шахтар більше, ніж зазвичай, намагався вивести атакувальних гравців на ударну позицію за рахунок розрізних передач та закидань, але зовсім мало використовував дальні удари – нетипово для гри, в якій суперник захищається низьким блоком.

Спортинг не має стати для Шахтаря чимось непереборним з огляду на форму команди, роботу над помилками при грі на стандартах біля власних воріт та загальний рівень суперника. Атакувальний потенціал "гірників" в багатьох випадках формується на індивідуальній майстерності бразильців, а після виклику до лав "Селесао" – від можна очікувати чи не бенефісу.

До Англії Шахтар поїде з кадровою втратою – Педріньйо отримав м'язове ушкодження в грі з Інтером і вже переніс операцію, а замість нього в заявці з'явився Проспер Обах.

Спортинг лихомать?

Лісабонський клуб днями свій матч в чемпіонаті Португалії виграв, у Лізі чемпіонів набрав шість очок з можливих дев'яти, але Руї Боржеш вже фактично не є головним тренером. За інформацією A Bola сторони знаходяться на стадії переговорів про припинення трудових відносин, а на матчі з донеччанами футболістами керуватиме тренер молодіжки Тіагу Фернандеш.

ЗМІ повідомляють про серйозний інтерес "левів" до колишнього тренера Шахтаря Пауло Фонсеки, який очолює Ліон – буцімто, переговори вже розпочались й усі сторони зацікавлені їхньому успіху. Серед причин бажання змінити тренера називають нестабільні результати, зокрема на внутрішній арені. Після десяти турів Спортинг посідає третє місце в Прімейрі, поступаючись лідируючому Порту 9 очок.

Головна ударна сила "левів" – колумбійський нападник Луїс Суарес. Минулого сезону форвард забив 38 м'ячів у 53 матчах, а в нинішньому вже відзначився 12 разів у чемпіонаті Португалії та Лізі чемпіонів. Особливо небезпечний форвард у єврокубках: на його рахунку чотири голи у трьох матчах основного етапу ЛЧ.

Особливу увагу Шахтарю варто приділити флангам суперника, де лісабонці мають швидких футболістів в особі Жені Катаму та Івана Фреснеди – обидва регулярно відзначаються асистами цього сезону.

Як і донеччани, португальський колектив поїде до Англії з втратами – команді не допоможуть Нуну Сантуш, Зено Дебаст і Родріго Саласар.

Слова перед матчем

Захисник донецького Шахтаря Алаа Грам очікує на цікавий матч, відзначивши силу майбутнього суперника.

"Це дуже потужний суперник, але й ми — сильна команда. Очікую, що на нас чекає фантастичний і водночас складний матч. Спортинг — це високий європейський рівень. Проте ми не збираємося вигадувати нічого зайвого: просто продовжимо грати у свій футбол і рухатися вперед. Сподіваюся, що все для нас завершиться добре", – розповів Грам.

Хто розсудить матч?

Головним арбітром зустрічі виступить Іван Кружляк, а допомагатимуть на лініях йому Браніслав Ханцко та Ян Позор. Роль резервного рефері отримав Петер Кралович.

Іван Кружляк Фото ФК Бенфіка

За систему ВАР відповідатимуть італійці Марко Ді Белло та Даніеле Кіффі.

Історія зустрічей

Донецький Шахтар та лісабонський Спортинг вдруге в своїй історії перетинаються у євокубках і знову в Лізі чемпіонів – раніше таке траплялось на стадії групового етапу в сезоні-2008/09.

22.10.2008 Шахтар – Спортинг 0:1

04.11.2008 Спортинг – Шахтар 1:0

Де дивитись матч Шахтар – Спортинг в Лізі чемпіонів

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Прогноз автора: мінімальна перемога Шахтаря