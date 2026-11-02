Арда Туран: Ми повністю готові до зустрічі зі Спортингом

Головний тренер Шахтаря Арда Туран поділився очікуваннями від матчу зі Спортингом у четвертому турі Ліги чемпіонів, наголосивши, що його команду повністю готова до протистояння.

Його слова наводить пресслужба "гірників".

"Дуже щасливі грати тут завтра. Як ми граємо і в якому стані перебуваємо – це те, що потрібно продовжувати. Зробимо все, аби перемогти, але, якщо не вдасться виграти, важливо не поступитися", – сказав Туран.

Тренер відзначив силу суперника та нагадав про гру Шахтаря з Інтером у попередньому турі.

"Знаємо силу Спортинга та його досягнення, дуже поважаємо цей клуб і, безумовно, викладатимемося більш ніж на 100 відсотків. Повинні робити це в кожному епізоді. У попередньому матчі Ліги чемпіонів з Інтером ми показали хорошу гру і тепер повністю готові до зустрічі зі Спортингом", – заявив наставник "гірників".

Туран також оцінив нападника Луїса Суареса, який забив тричі у трьох матчах Ліги чемпіонів. Водночас тренер наголосив, що Шахтар не зосереджуватиметься лише на ньому.

"Суарес – прекрасний гравець, і, звичайно, ми це знаємо та поважаємо його. Щоб зупинити його, намагатимемося більше володіти м'ячем і демонструвати власну гру. […] Якщо зосередимося лише на Суаресі, інші футболісти зможуть відзначитися. Спортінг загалом дуже хороша команда", – пояснив Туран.

Після звільнення головного тренера Спортинга команду на матч виведе Тьягу Фернандеш. Туран визнав, що зміни в тренерському штабі можуть мати різний вплив на суперника, і висловив повагу виконувачу обов'язків наставника.

"У такої ситуації є як позитивні, так і негативні сторони. Виявляємо величезну повагу до Тьягу Фернандеша та його тренерського штабу – це дуже складна робота. Наша налаштованість залишається незмінною: готуємося до протистояння із сильним суперником", – сказав фахівець.

Туран очікує, що Спортинг активно контролюватиме м'яч і використовуватиме швидкі переходи в атаку. Однак від власного стилю Шахтар відмовлятися не збирається.

"Спортинг любить контролювати м'яч, водночас дуже добре діє під час переходів в атаку. Їхні вінгери активно підключаються до контратак, вони дуже ефективні в цьому компоненті. Ми готові до завтрашнього матчу й не відмовлятимемося від власного стилю гри – контролюватимемо м'яч і намагатимемося якнайдовше утримувати його", – підсумував тренер.

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні, який відбудеться 3 листопада, розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі.

Зазначимо, що в попередньому турі "гірники" в більшості поступились Інтеру (0:1). "Леви" вдома також зазнали поразки від ЛАСКа (2:3).