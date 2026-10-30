Шахтар вніс Обаха до заявки на Лігу чемпіонів замість травмованого Педріньйо

Нігерійський вінгер Проспер Обах замінив бразильського півзахисника Педріньйо у заявці Шахтаря на основний етап Ліги чемпіонів.

Про це повідомила пресслужба донецького клубу.

Нагадаємо, бразилець отримав травму у матчі з Інтером (0:1), через яку 29 жовтня переніс операцію у Фінляндії. Його повернення на поле очікується у 2027 році.

У поточному сезоні 28-річний бразилець взяв участь у 7 матчах Шахтаря в усіх турнірах, відзначившись у них 3 голами та 2 асистами. Контракт хавбека діє до літа 2029 року, трансферна вартість оцінюється в 10 мільйонів євро.

Водночас на рахунку Обаха в поточній кампанії 3 зіграних поєдинки без результативних дій.

Наступний матч у Лізі чемпіонів Шахтар проведе 3 листопада проти Спортинга. Початок о 19:45 за київським часом.

Після трьох турів "гірники" посідають 17-ту позицію у загальній турнірній таблиці Ліги чемпіонів, маючи 4 набрані очки.