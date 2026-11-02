Шахтар – Спортинг: анонс онлайн-трансляції матчу Ліги чемпіонів

У вівторок, 3 листопада, відбудеться поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому донецький Шахтар на умовно домашньому полі прийматиме Спортинг.

Матч на стадіоні "Стемфорд Бридж" в Лондоні розсудить словацька бригада арбітрів на чолі з Іваном Кружляком. Він розпочнеться о 19:45 за київським часом.

"Чемпіон" проведе текстову онлайн-трансляцію зустрічі Шахтар – Спортинг безпосередньо у цій новині.

Зазначимо, що в попередньому турі "гірники" в більшості поступились Інтеру (0:1). "Леви" вдома також зазнали поразки від ЛАСКа (2:3).

В цьому протистоянні фаворитом букмекерів вважається португальський клуб.