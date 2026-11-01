Колишній тренер Шахтаря може очолити Спортінг, з яким "гірникам" грати у Лізі чемпіонів

Головний тренер Ліона Паулу Фонсека став головним кандидатом на посаду наставника лісабонського Спортінга, якщо клуб вирішить звільнити Руя Боржеша.

Про це повідомляє A Bola.

Керівництво Спортінга планує залишити Боржеша, чиє становище погіршилося через нестабільні результати, на найближчі матчі з Шахтарем і Морейренсе.

Потенційним вікном для зміни тренера може стати міжнародна пауза. Фонсека має контракт із Ліоном до завершення сезону, тож для його переходу клубам потрібно домовитися між собою, і перші контакти вже відбулися.

Нагадаємо, 3 листопада Спортінг на виїзді зіграє проти Шахтаря, який Фонсека також свого часу тренував. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Також стала відома бригада арбітрів, яка розсудить цей поєдинок.