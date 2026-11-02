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Шахтар – Спортинг: коли та де дивитися матч 4 туру Ліги чемпіонів

Денис Іваненко — 2 листопада 2026, 11:20
Шахтар – Спортинг: коли та де дивитися матч 4 туру Ліги чемпіонів
Шахтар – Спортинг: де дивитися матч онлайн
Фото донецького клубу

У вівторок, 3 листопада, відбудеться поєдинок четвертого туру Ліги чемпіонів-2026/27, у якому Шахтар на умовно домашньому полі прийматиме Спортинг.

Команди визначатимуть сильнішого на стадіоні "Стемфорд Бридж" у Лондоні. Стартовий свисток пролунає о 19:45 за київським часом.

Зустріч у прямому етері можна буде переглянути на медіасервісі MEGOGO. Вона буде доступна за передплатами MEGOPACK та "Спорт", а також у MEGOPACK N+S та MEGOPACK Y.

Зазначимо, що перед цим матчем "гірники" мають у своєму активі чотири залікові бали, а португальці – шість. Це буде третє очне протистояння між командами.

Вони двічі грали між собою у 2008 році. Обидві зустрічі завершились перемогами "левів" із рахунком 1:0.

Нагадаємо, що Спортинг вирішив звільнити головного тренера через невдалий старт сезону. Команду може очолити колишній наставник Шахтаря.

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