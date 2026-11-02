Шахтар – Спортинг: букмекери визначили фаворита у матчі четвертого туру Ліги чемпіонів

У матчі четвертого туру Ліги чемпіонів-2026/27 між Шахтарем і Спортингом букмекери вважають фаворитом португальський клуб.

На перемогу "гірників" ставки приймаються з коефіцієнтом 3,48. Нічия – 3,75. Виграш "левів" – 2,01.

Очікується, що цей поєдинок не буде надто результативним. На тотал більше 3,5 коефіцієнт дають 2,80, а ТМ 3,5 оцінюється в 1,42.

Зазначимо, що гра відбудеться 3 листопада в Лондоні на стадіоні "Стемфорд Бридж". Вона розпочнеться о 19:45 за київським часом.

Перед цим матчем Шахтар має у своєму активі чотири залікові бали, а португальці – шість. Це буде третє очне протистояння між клубами.

Вони двічі грали у 2008 році. Обидві зустрічі Ліги чемпіонів завершились перемогами Спортинга з рахунком 1:0.

Нагадаємо, що керівництво "левів" вирішило звільнити головного тренера через невдалий старт сезону. Команду може очолити колишній наставник "гірників".