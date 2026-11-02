Спортінг залишився без головного тренера напередодні матчу з Шахтарем – ЗМІ
Головний тренер Спортінга Руй Боржеш залишив команду напередодні матчу з Шахтарем в Лізі чемпіонів.
Про це повідомляє A Bola з посиланням на сайт лісабонців, який наразі недоступний.
"Леви" розпочали переговори з фахівцем про припинення його повноважень, але запропонували востаннє вивести команду на поле як головний тренер на гру з Шахтарем.
Втім, Боржеш відмовився, а тому на бровці у поєдинку з донеччанами очікується поява тренер молодіжної команди Тіагу Фернандеша.
Очікується, що вже найближчим часом Спортінг очолить екстренера Шахтаря та Мілана Паулу Фонсека.
Нагадаємо, 3 листопада Спортінг на виїзді зіграє проти Шахтаря. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Також стала відома бригада арбітрів, яка розсудить цей поєдинок.