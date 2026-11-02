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Спортінг залишився без головного тренера напередодні матчу з Шахтарем – ЗМІ

Володимир Максименко — 2 листопада 2026, 10:25
Спортінг Лісабон
Спортінг Лісабон

Головний тренер Спортінга Руй Боржеш залишив команду напередодні матчу з Шахтарем в Лізі чемпіонів.

Про це повідомляє A Bola з посиланням на сайт лісабонців, який наразі недоступний.

"Леви" розпочали переговори з фахівцем про припинення його повноважень, але запропонували востаннє вивести команду на поле як головний тренер на гру з Шахтарем.

Втім, Боржеш відмовився, а тому на бровці у поєдинку з донеччанами очікується поява тренер молодіжної команди Тіагу Фернандеша.

Очікується, що вже найближчим часом Спортінг очолить екстренера Шахтаря та Мілана Паулу Фонсека.

Нагадаємо, 3 листопада Спортінг на виїзді зіграє проти Шахтаря. Зустріч розпочнеться о 19:45 за київським часом. Також стала відома бригада арбітрів, яка розсудить цей поєдинок.

Спортінг Шахтар Донецьк

Спортінг

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