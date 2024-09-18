Шахтар у Лізі чемпіонів: приструнити новачка

У середу, 18 вересня, донецький "Шахтар" проведе свій перший матч у Лізі чемпіонів сезону-2024/25.

Наш сайт проведе текстову онлайн-трансляцію матчу.

Український чемпіон зіграє на виїзді проти італійської Болоньї на стадіоні Ренато Далль'Ара. Це буде перша з восьми ігор команди на першому етапі турніру, який проходить за новим регламентом.

З сезону-2024/25 перший етап сильно змінився і буде не 8 груп по 4 команди, а єдину таблицю з 36 командами (склад учасників тепер розширено з 32 до 36 команд). Кожна команда проведе вісім матчів із різними суперниками, чотири гри – вдома, і ще чотири – на виїзді. Для проведення жеребкування всі команди розподілили по чотирьох кошиках посіву та гірникам, як і всім іншим, дісталися по два суперники з кожного кошика. І сьогодні Шахтар починає матчем з італійською Болоньєю.

Проблеми гірників та надії на Лігу

Говорячи про чинний чемпіонат України, перш за все варто відзначити, що це перший повноцінний сезон Марино Пушича на чолі команди. Тренер провів з гравцями два повні цикли підготовки – серед минулого сезону, взимку, і цього літа. І тепер це команда Пушича, яку він повністю готував до сезону 2024/25.

Друга справа – сезон розпочався. Але. Шахтар стартував зі двох поразок у чемпіонаті України – ось Полісся та Олександрії. І тут до тренера та його підопічних, природно, відразу виникає низка питань. Сам Пушич поки що не бачить трагедії в тому, що команда невдало стартувала. І його фраза "Чемпіонат після п'яти турів не виграють" красномовно про це свідчить. Керманич випромінює оптимізм та спокійно готує команду до нових матчів.

В останньому матчі гірники розгромили Карпати з рахунком 5:2, що певною мірою може заспокоїти вболівальників команди та налаштувати на оптимістичний лад. Особливо варто відзначити той самий хет-трик Бондаренко, який набрав чудової форми. Але 2 пропущені голи від Карпат, у тому числі після стандартів, говорять про те, що проблеми в обороні нікуди не зникли. Для донеччан стандартні положення біля своїх воріт продовжують залишатися дуже небезпечним явищем і з появою Пушича в цьому компоненті нічого не змінилося на краще.

І ще. Говорячи про чемпіонат України, Шахтар, як і його основні конкуренти, матиме особливу мотивацію в нинішньому сезоні. Адже зараз лише чемпіон потрапляє до найпрестижнішого єврокубку – Ліги чемпіонів. Пушич зі своїм тренерським штабом це чудово розуміє.

Водночас і вболівальники, і фахівці вже звикли до того, що Шахтар в українській Прем'єр-лізі та Лізі чемпіонів – дві різні команди. Особливо – бразильці. І всі чекають, що колектив у грі з Болонею стане зовсім другим, ніж це було у серпневих матчах Прем'єр-ліги. До того ж на боці Шахтаря досвід. Команда грає у ЛЧ щороку, футболісти вже звикли до навантажень на найвищому рівні. А для дебютанта Ліга чемпіонів завжди складна - зовсім новий рівень, нові навантаження (матчі посеред не дали), та все нове, з чим зараз доведеться зіткнутися Болоньї.

Повернення до елітного турніру через 60 років

7-разовий чемпіон Італії Болонья востаннє виборювала титул чемпіона країни в сезоні 1963/64. І, відповідно, у сезоні 1964/65 – рівно 60 років тому грала у Кубку європейських чемпіонів, який у 1992-му році був перетворений на Лігу чемпіонів. І чотири місяці тому, 12 травня, за підсумками 36 турів чемпіонату Італії команда набрала 67 очок і гарантувала себе місце у топ-5 підсумкової турнірної таблиці Серії А та участі у ЛЧ.

Нагадаємо, що за новим правилом УЄФА, п'яте місце в Лізі чемпіонів дається двом найкращим асоціаціям згідно з таблицею коефіцієнтів. Ба більше, в італійців цього сезону могло бути представництво в шість клубів, якби Рома виграла Лігу Європи. Команда посіла 6 місце у підсумковій таблиці Серії А сезону-2023/24. Але римляни програли у півфіналі німецькому Байєру з Леверкузена, який, своєю чергою, у фіналі поступився Аталанте. Команда з Бергамо посіла 3 місце в підсумковій таблиці чемпіонату Італії й, таким чином, квота країни не була збільшена.

Востаннє в єврокубках "Россобла" грали 2002-го, коли брали участь у Кубку Інтертото. І ось зараз – повернення дуже скромної за нинішніми мірками команди середняка до компанії грандів європейського футболу.

Феномен Мотти

Болонью можна сміливо назвати сенсацією та феноменом минулого сезону, на кшталт Лестера часів, коли команда виграла чемпіонат Англії.

Минулого сезону Болонья випередила такі клуби, як Лаціо чи Рома, однозначно, стрибнувши вище голови. 15-та команда за бюджетом Серії А зуміла зробити такий якісний ривок, у першу чергу, завдяки своєму тренеру Тіагу Мотті. 42-річний фахівець народився в Бразилії (Манн Паулу) і виступав за молодіжні та юнацькі збірні Бразилії різного віку. Але, перейшовши у дорослий футбол, віддав перевагу вже збірній Італії. Фахівець очолив Болонью у вересні 2022 року і за два сезони пройшов такий шлях – до 5-го місця у підсумковій таблиці Серії А.

Тіагу – тактик, новатор, фахівець, який віддає перевагу всім нововведенням сучасного футболу, включаючи, наприклад, просунуту статистику. Саме завдяки цьому Болонья і забралася настільки високо в турнірній таблиці. Але це в якийсь момент зіграло і проти Болоньї. Фахівця не могли не помітити, посипалися щедрі пропозиції, і Мотта врешті-решт не встояв перед Ювентусом, який тренує з нового сезону 2024/25.

Кадрові проблеми та непереконливий старт

Новим тренером Болоньї у нинішнє міжсезоння став Вінченцо Італіяно, також досить молодий, 46-річний фахівець.

Перед Болонею він три роки тренував Фіорентину, з якою двічі поспіль сягав кінця третього за значущістю єврокубка Ліги конференцій. Також він одного разу вивів команду із Флоренції у фінал Кубка Італії. І хоч трофеїв він не вигравав, але показав себе чудовим кубковим бійцем, готовим досягати успіху. Влітку він вирушив до Болоньї саме під Лігу чемпіонів. Адже за статусом Болонья мало чим відрізняється від Фіорентини, а за своїми досягненнями фахівець уже готовий до роботи у топклубі.

При цьому Італіяно дуже ризикує. Болонья дозріла пики за 60 років, крім того, команду саме під себе будував Мотта. І неясно, чи колектив сприйняли вимоги нового тренера. По-друге – втрати у складі. Головна з них – Рікардо Калафері, молодий 22-річний перспективний захисник, який грав на Євро за збірну Італії, і пізніше перейшов до лондонського Арсенала. Канонірам довелося розщедритися на 45 млн євро. Для "червоно-синіх" це велика втрата. Крім того, команда втратила форварда Джошуа Зиркзеє з паспортами Нігерії та Нідерландів. Його за 42,5 млн придбав інший англійський гранд – Манчестер Юнайтед.

Як наслідок, це вже не та Болонья. У новому сезоні 2024/25 на рахунку команди промовистий 0 перемог у чотирьох турах – три нічиї з посередніми Удінезе, Емполі та Комо та розгромна поразка від Наполі (0:3). Наразі команда посідає четверте з кінця, 17 місце, у турнірній таблиці чемпіонату Італії.

Вочевидь адаптація Італіяно відбувається нелегко. І з колективом він поки не знайшов спільної мови. Крім того, знову ж таки, не факт, що Болонья готова проводити матчі двічі на тиждень на високому рівні – у Серії А та Лізі чемпіонів. Типова проблема для новачків великого євротурніру загалом може стати проблемою і для Болоньї.

Дивний прогноз букмекерів

Своєю чергою букмекери, всупереч усім проблемам італійської команди, вважають фаворитом саме господарів. На перемогу Болоньї можна поставити з коефіцієнтом 1,92 до 1, тоді як на нічию – 3,55 до 1, але в перемогу Шахтаря – 4,44 до 1.

Приблизними такі ж коефіцієнти й у світових букмекерських компаній. На Болонью ставки приймаються в середньому з розрахунку 1.90, на нічию – 3.51, а на успіх Шахтаря – 4.31.

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Де дивитись?

Дебютний матч Шахтаря в оновленому розіграші Ліги чемпіонів покаже медіасервіс MEGOGO – офіційний мовник єврокубків УЄФА в Україні. Матчі можна переглянути за підписками "Максимальна" та "Спорт".

Гра Болонья – Шахтар прокоментують Віталій Волочай та Владислав Шалота. За час до матчу розпочнеться велика студія з ведучими Олександрою Кучеренком та Володимиром Кобельковим. Гостями у студії стануть експерт з італійського футболу Юрій Шевченко та ексзахисник збірної України та Динамо, а нині тренер Олександр Головко.

Стартовий свисток на Ренато Даль'Ара прозвучить о 19:45 за київським часом.