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Одноклубник Довбика повторив досягнення легендарного Батістути

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 16:25
Одноклубник Довбика повторив досягнення легендарного Батістути
Самуель Мбангула
Getty Images

Бельгійський вінгер Болоньї Самуель Мбангула повторив досягнення легендарного аргентинського форварда Габріеля Батістути.

Про це повідомляє Opta.

Напередодні Болонья в матчі дев'ятого туру Серії А на виїзді обіграла Мілан 4:2, Мбангула в цьому матчі оформив хеттрик. Попереднім гравцем, якому вдавалося робити хеттрик у ворота Мілана у виїзному матчі, був легендарний ексфорвард Фіорентини Габріель Батістута 26 вересня 1998 року.

Мбангула та Батістута – єдині гравці, яким вдавалося робити хеттрик у ворота Мілана у виїзному матчі в епоху трьох очок за перемогу (починаючи з сезону-1994/95).

Нагадаємо, український форвард Болоньї Артем Довбик провів весь матч проти Мілана на лаві запасних.

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