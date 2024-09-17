Доля Шахтаря та боротьба за титул: букмекери визначилися з фаворитами Ліги чемпіонів

Сьогодні, 17 вересня, розпочинається Ліга чемпіонів сезону-2024/2025 в оновленому форматі.

За найпрестижніший трофей у клубному європейському футболі поборються 36 команд з 15 країн, серед них і чемпіон України-2023/2024, донецький Шахтар.

Зазначимо, що основний раунд ЛЧ тепер відбуватиметься за нового формату. Усі учасники зіграють вісім матчів із вісьмома різними командами, а не з трьома клубами двічі, як це було раніше. При цьому чотири поєдинки для кожної з команд будуть домашніми, а інші чотири — гостьовими.

За підсумком восьми турів етапу ліги формується турнірна таблиця. Найкращі вісім команд автоматично потраплять до 1/8 фіналу, а команди, які посядуть місця з 9 по 24, зіграють стикові матчі за право потрапити до 1/8 фіналу.

За думкою нашого партнера ліцензійного букмекера Favbet у "гірників" є непогані шанси фінішувати в межах з 9 по 24 місце. Фавбет дає на це коефіцієнт 3,00. Також на думку букмекера Шахтар входить до сімки претендентів на останнє місце за підсумком етапу ліги – 14,00. Приблизно такий же шанс у донеччан є на потрапляння до першої вісімки та прямий вихід у плейоф Ліги чемпіонів. Favbet дає на це коефіцієнт 15,00.

Фаворитом на виграш основного етапу оновленої ЛЧ є Манчестер Сіті – 3,80 та Реал Мадрид, за який виступає Андрій Лунін, – 5,50. Високі шанси також має Арсенал Олександра Зінченка з коефіцієнтом 7,00. На думку букмекера, Бенфіка Анатолія Трубіна є одним з претендентів на потрапляння до топ-8 – 8,00.

Нагадаємо, що в першому матчі основного раунду Ліги чемпіонів Шахтар зустрінеться з італійською Болоньєю. Матч відбудеться в середу, 18 вересня. Початок – о 19:45 за київським часом.

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