Українська правда
Усі розділи
Клуб УП
Чемпіон Футбол

Палладіно: Довбик повинен довести свою цінність

Олег Дідух — 29 жовтня 2026, 13:30
Палладіно: Довбик повинен довести свою цінність
Артем Довбик
Getty Images

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно оцінив виступ Єнса Одгора в матчі Серії А проти Мілана, зачепивши, зокрема, і тему Артема Довбика.

Слова фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Одгор був одним із найкращих на полі. Про нього мало говорять, але він виконав величезний обсяг роботи для команди: захищався, атакував, багато бігав, змусив понервувати всю оборону Мілана та віддав гольову передачу, тому я дуже задоволений його виступом. Він великий трудівник, завжди готовий вийти на поле, коли його випускають, і доводить свою цінність – так само, як повинен буде довести її Довбик, якщо його випустять.

Зараз ми чекаємо на повернення Орсоліні та Пікколі. Не забуваємо, що у нас багато травмованих гравців в атаці й склад трохи переформатований, але сьогодні ті, хто вийшов на поле, чудово замінили своїх товаришів по команді", – заявив тренер.

Нагадаємо, напередодні Болонья без Довбика на виїзді обіграла Мілан 4:2 у 9 турі Серії А. Попри наявність українця в заявці центрі нападу діяв Єнс Одгор, який не є профільним центрфорвардом.

За останні 6 турів Серії А Довбик лише одного разу з'явився на полі – у виїзному матчі проти Інтера (поразка 1:3), коли за 18 хвилин не здійснив жодного дотику до м'яча.

Болонья Артем Довбик Раффаеле Палладіно

Болонья

Болонья без Довбика переграла Мілан, Ювентус програв Дженоа у 9 турі Серії А
Форвард Болоньї повторив досягнення легендарного Батістути на "Сан-Сіро"
Болонья розглядає дострокове повернення Довбика до Роми
Тренер Болоньї пояснив, чому не випустив Довбика в останньому матчі
Конкурент Довбика у складі Болоньї вибув на три тижні через травму

Останні новини