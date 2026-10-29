Палладіно: Довбик повинен довести свою цінність

Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно оцінив виступ Єнса Одгора в матчі Серії А проти Мілана, зачепивши, зокрема, і тему Артема Довбика.

Слова фахівця наводить TuttoMercatoWeb.

"Одгор був одним із найкращих на полі. Про нього мало говорять, але він виконав величезний обсяг роботи для команди: захищався, атакував, багато бігав, змусив понервувати всю оборону Мілана та віддав гольову передачу, тому я дуже задоволений його виступом. Він великий трудівник, завжди готовий вийти на поле, коли його випускають, і доводить свою цінність – так само, як повинен буде довести її Довбик, якщо його випустять.

Зараз ми чекаємо на повернення Орсоліні та Пікколі. Не забуваємо, що у нас багато травмованих гравців в атаці й склад трохи переформатований, але сьогодні ті, хто вийшов на поле, чудово замінили своїх товаришів по команді", – заявив тренер.