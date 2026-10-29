Палладіно: Довбик повинен довести свою цінність
Головний тренер Болоньї Раффаеле Палладіно оцінив виступ Єнса Одгора в матчі Серії А проти Мілана, зачепивши, зокрема, і тему Артема Довбика.
Слова фахівця наводить TuttoMercatoWeb.
"Одгор був одним із найкращих на полі. Про нього мало говорять, але він виконав величезний обсяг роботи для команди: захищався, атакував, багато бігав, змусив понервувати всю оборону Мілана та віддав гольову передачу, тому я дуже задоволений його виступом. Він великий трудівник, завжди готовий вийти на поле, коли його випускають, і доводить свою цінність – так само, як повинен буде довести її Довбик, якщо його випустять.
Зараз ми чекаємо на повернення Орсоліні та Пікколі. Не забуваємо, що у нас багато травмованих гравців в атаці й склад трохи переформатований, але сьогодні ті, хто вийшов на поле, чудово замінили своїх товаришів по команді", – заявив тренер.
Нагадаємо, напередодні Болонья без Довбика на виїзді обіграла Мілан 4:2 у 9 турі Серії А. Попри наявність українця в заявці центрі нападу діяв Єнс Одгор, який не є профільним центрфорвардом.
За останні 6 турів Серії А Довбик лише одного разу з'явився на полі – у виїзному матчі проти Інтера (поразка 1:3), коли за 18 хвилин не здійснив жодного дотику до м'яча.