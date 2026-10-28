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Форвард Болоньї повторив досягнення легендарного Батістути на "Сан-Сіро"

Володимир Максименко — 28 жовтня 2026, 22:22
Форвард Болоньї повторив досягнення легендарного Батістути на Сан-Сіро
Самуель Мбангула
Болонья

Нападник Болоньї Самуель Мбангула повторив досягнення легенди італійського футболу Габріеля Батістути на "Сан-Сіро". 

Про це повідомили у Opta.

Бельгієць став другим гравцем в історії, який зміг відзначитись хеттриком в гостьовому матчі проти Мілана – раніше це вдавалось лише Батістуті.

Легендарний аргентинець тричі забив у ворота "россонері" на "Сан-Сіро" у 1998 році, коли грав за Фіорентину – тоді його команда перемогла з рахунком 3:1.

Самуель Мбангула грає за "россоблу" на правах оренди з Вердера і цього сезону забив три голи у чотирьох матчах за Болонью.

Нагадаємо, історичний для Самуеля матч завершився перемогою Болоньї з рахунком 4:2.

Раніше повідомлялось, що "россоблу" можуть достроково повернути Довбика до Роми.

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